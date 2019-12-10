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İngiliz ajan kaçarken mi düştü?
SABAH'ın yeni ulaştığı görüntüler ve olay yerinde çektiği fotoğraflar İngiliz ajan Le Mesurier'in sır ölümünde yeni sorular akla getirdi:
|10 Aralık 2019 08:31
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İngiliz ajan 7 metrelik yükseklikten intihar edip ölmeyeceğini bilmez mi? Neden sundurmada 10 metre yürüdü?
Eşinin "Uyku ilacı aldı" dediği Mesurier neden Tekel bayisinde görüntülendiği kıyafetlerini çıkartmadan yattı?
İngiliz ajan eve giren saldırgandan kaçarken mi sundurmaya çıkıp karşıdaki bedestenin çatısına atlamak istedi?
SABAH'ın yayınladığı, İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in İstanbul Karaköy'deki sır ölümünden önceki son saatlerine ilişkin görüntüler, olay yerinin fiziki koşullarını gösteren çektiğimiz fotoğraflar ve eşi Emma Winberg'in çelişkili ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirecek önemli soruları da gündeme getirdi.
İbrahim Ayral
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