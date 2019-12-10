Obradovic'ten sert çıkış: NBA bir mafya
|10 Aralık 2019 08:54
|Yazdır
Fenerbahçe Beko'nun Sırp baş antrenörü Zeljko Obradovic, NBA hakkında konuştu
NBA BİR MAFYA, İŞ VERMİYORLAR
NBA'de Avrupalı bir koçun olmaması hakkında yorum yapan Obradovic, "NBA'de bir tane bile Avrupalı koç yok. Nedenini biliyor musun? Çünkü NBA bir mafya. Hiçbir koça iş vermiyorlar. Bu duruma da kimse bir şey diyemiyor. Ben diyorum çünkü umurumda değil" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA MUTLUYUM
Obradovic, sözlerini "Dünyanın en iyi ligi olan NBA'ye saygı duyuyorum. İnanılmaz ve mükemmel bir yer ancak orada kesinlikle daha çok Avrupalı koç çalışmalı. Ben şahsen NBA'yi düşünmüyorum. Avrupa'daki hayatımdan çok mutluyum. NBA'de koçluk yapan birçok arkadaşım var. Antrenmanlarıma da geldiler. Sence, neden NBA scoutları da antrenmanlarımı izlemeye geliyor? Gerçekten oyuncuları aradıklarını mı düşünüyorsun?" şeklinde sürdürdü.
GUDURIC VE MELLI YORUMU
Bu sezon başında NBA'in yolunu tutan Guduric ve Melli hakkında da konuşan Obradovic, "Guduric sene başında NBA'ye gitmek istedi ve ayrıldı. Hiç problem değil. Önüne gelen fırsatla ilgili beni bilgilendirmişti. Nicolo Melli gibi. İkisi için de geçrekten çok mutluyum. Daha öncesinde Bjelica, Wanamaker, Bogdanovic de gitmişti. Bunlar doğal şeyler. Nicolo Melli çok zeki bir oyuncu. Onun gibi bir oyuncu pek yok. Yalnızca hücumda biraz daha agresif olmalıydı ve bunu da başardı. NBA'e de iyi başladı. Aklında hep orada oynamak vardı." dedi
Kaynak: Hürriyet
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Alex de Souza: Umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum
09 Aralık 2019 16:47
|Alex de Souza İstanbul'a geldi
09 Aralık 2019 08:50
|Beşiktaş, uzatmada kazandı
08 Aralık 2019 21:00
|UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
08 Aralık 2019 20:08
|Süper Lig'in ilk kadın başkanına tebrik yağdı
07 Aralık 2019 22:03
|Galatasaray'da 4 maçlık galibiyet hasreti bitti
07 Aralık 2019 21:33
|Mourinho, Merih Demiral'ı istiyor!
07 Aralık 2019 20:27
|Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı: UEFA'dan men gelebilir!
07 Aralık 2019 15:37
|Kayserispor'un kadın başkanı yeniden görevine seçildi
07 Aralık 2019 14:38
|Arda Turan: Boş kağıda imza atarım!
06 Aralık 2019 09:44