Obradovic'ten sert çıkış: NBA bir mafya

Fenerbahçe Beko'nun Sırp baş antrenörü Zeljko Obradovic, NBA hakkında konuştu

NBA BİR MAFYA, İŞ VERMİYORLAR

NBA'de Avrupalı bir koçun olmaması hakkında yorum yapan Obradovic, "NBA'de bir tane bile Avrupalı koç yok. Nedenini biliyor musun? Çünkü NBA bir mafya. Hiçbir koça iş vermiyorlar. Bu duruma da kimse bir şey diyemiyor. Ben diyorum çünkü umurumda değil" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA MUTLUYUM

Obradovic, sözlerini "Dünyanın en iyi ligi olan NBA'ye saygı duyuyorum. İnanılmaz ve mükemmel bir yer ancak orada kesinlikle daha çok Avrupalı koç çalışmalı. Ben şahsen NBA'yi düşünmüyorum. Avrupa'daki hayatımdan çok mutluyum. NBA'de koçluk yapan birçok arkadaşım var. Antrenmanlarıma da geldiler. Sence, neden NBA scoutları da antrenmanlarımı izlemeye geliyor? Gerçekten oyuncuları aradıklarını mı düşünüyorsun?" şeklinde sürdürdü.

GUDURIC VE MELLI YORUMU

Bu sezon başında NBA'in yolunu tutan Guduric ve Melli hakkında da konuşan Obradovic, "Guduric sene başında NBA'ye gitmek istedi ve ayrıldı. Hiç problem değil. Önüne gelen fırsatla ilgili beni bilgilendirmişti. Nicolo Melli gibi. İkisi için de geçrekten çok mutluyum. Daha öncesinde Bjelica, Wanamaker, Bogdanovic de gitmişti. Bunlar doğal şeyler. Nicolo Melli çok zeki bir oyuncu. Onun gibi bir oyuncu pek yok. Yalnızca hücumda biraz daha agresif olmalıydı ve bunu da başardı. NBA'e de iyi başladı. Aklında hep orada oynamak vardı." dedi

Kaynak: Hürriyet