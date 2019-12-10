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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
 10 Aralık 2019 09:08
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Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları, Akçakoca-Düzce yolunun 18-20. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa yolunun 8-10. kilometrelerindeki Arhavi Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 43-45. kilometrelerindeki Çayeli Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerinde kavşak düzenleme, Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bodrum-Milas yolunun 21-24. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle bugün 08.00'den itibaren yol ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı çift yönlü olarak Torba Kavşağı-Yalı istikameti, Kızılağaç yolundan gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 52-58. kilometrelerindeki üstyapı onarım, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Ajansı
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