Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na memur yanıtı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde konuştu. Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlıklara ilişkin eleştirilerine cevap veren Oktay, yenin sistemin Meclis'ten geçerek referanduma sonucu yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Yeni sistemde, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiğini, yardımcılarını ve kabineyi ise Cumhurbaşkanı'nın belirlediğini vurgulayan Oktay şöyle konuştu:

*Muhalefet ne diyor? 'Ben ne Meclis, ne de millet iradesini tanırım. Milletin ve parlamentonun onay verdiği bu uygulamayı kabul etmem' diyor.

*Seçilmiş Cumhurbaşkanının, milletin ve parlamentonun iradesi ve onayı ile belirlenmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi programını benimsemiş, milletin verdiği yetkiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevini yürüten, TBMM'de yemin ederek görevine başlamış birisiyim. Bakanlar da aynıdır.

*Millet ve yüce Meclis erkler arası kuvvetler ayrılığı çerçevesinde bize bütçe sunma yetkisini de vermiştir, Cumhurbaşkanı'na vekalet etme yetkisini de. Siz, her zamanki gibi millet iradesini kabul etmeyip 'istemezük' demeye devam edebilirsiniz, serbestsiniz. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların, siyasi faaliyette bulunmaları Anayasa'da yasaklanmış değildir.

*Bu nedenle bakanlar siyasi parti üyesi, kurucusu, yöneticisi olabilir. Haliyle de siyasi açıklama yapar, siyasi iradesini kullanır.

*Siyaset; devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esasları belirlemektir ve Cumhurbaşkanı, yardımcısı ve bakanlar bunların belirlenmesine en üst düzeyde katkı sağlamaktadır. Üst düzey katkı sağlanan bir hususta açıklama yapmak işin tabiatı gereğidir.

*Bakanlar eğer sadece teknokratlar olsaydı, Meclis'te ant içmezler, kendilerine Anayasa'da seçilmişlere tanınmış olan yasama dokunulmazlığı tanınmaz ve yüce divanda yargılanmaları ile ilgili düzenlemelere yer verilmezdi. Diğer taraftan şunu da hatırlatmakta fayda var, her siyasi figür gibi eleştirildiğimiz bir yerde siyasi eleştiri hakkımızın olmadığını iddia etmek ancak abesle iştigal olur."

"HESABIMIZ 7-24 DEVAM EDİYOR"

Millete hesap verilmediği yönündeki eleştirilere yanıt veren Oktay, "Bizim millete hesap verip, vermediğimizle ilgili, siz bizi nerede zannediyorsunuz bilmiyorum. Biz bugün burada millete hesap veriyoruz. Biz Allah'ın her günü her bir ilimizde milletle beraberiz, bizim telefonlarımız 7-24 açıktır. Bizim hesap verdiğimiz Cumhurbaşkanı da milletin seçtiği ve milletin iradesiyle gelmiş birisidir. Kabinenin bir üyesi olarak Cumhurbaşkanının yardımcısı olarak Anayasa'da çizilmiş görevleri çerçevesinde tabii ki ona hesap vereceğiz. Ama milletimize de hesabımız 7-24 devam ediyor" ifadelerini kullandı.