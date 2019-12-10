Ünlü çakmak markası satıldı (35 milyon lira)
|10 Aralık 2019 09:30
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Sebat'ın ürettiği Tokai markası "Çakar çakmaz çakan çakmak" reklam sloganı ile tanınıyordu...
Borsa'da hisseleri işlem gören Gözde Girişim Sermayesi'nin sahip olduğu Sebat Çakmak 35 milyon lira bedelle satıldı.
Sebat Çakmak, Tokai marka çakmakların üreticisi olarak tanınıyor. Ana ortakları arasında Yıldız Holding, Kökler Yatırım Holding, Üs Holding ve Templeton Yatırım Fonu olan Gözde Girişim, yüzde 100'üne sahip olduğu Sebat Çakmak'ı Can Uluslararası Yatırım Holding'e satma kararı aldı. Can Holding, son olarak Bilgi Üniversitesi'nin alımı ile adını duyurmuştu.
Gözde Girişim'den KAP'a yapılan açıklamaya göre satış bedeli 35 milyon lira oldu.Satış işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu'ndan izin alınacak. Sebat Çakmak'ın satışından gelen para ile Gözde Girişim finansal borçlarını azaltmayı hedefliyor.
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