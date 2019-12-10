Fitch, 5 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti
|10 Aralık 2019 09:35
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, beş Türk yerel ve bölgesel yönetimin kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.
Kredi not görünümü değişen yerel yönetimler İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi.
ORTA VADEDE GÜÇLÜ KALACAKLAR
Fitch, kredi not görünümünü değiştirdiği belediyelerin orta vadede güçlü kalacaklarını ve zayıf risk profili değerlendirmelerinin, güçlü sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleneceğini söyledi.
Fitch'in değerlendirmesine göre, İstanbul'un bağımsız kredi profili "BBB-", İzmir'in "BBB", Bursa'nın "BB", Antalya'nın "BB" ve Manisa'nın da "BB+".
TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DA YÜKSELTMİŞTİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti. Fitch, böylece 7 yıl sonra Türkiye ekonomisi hakkında not görünümüne yansıyan olumlu bir değerlendirme yapmışt
>Kaynak: Reuters
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