Kocaeli muvazzaflar dahil 12 askere FETÖ gözaltısı
Aralarında muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
|10 Aralık 2019 09:52
|Yazdır
Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da Bylock operasyonunda 13 kişiden 8'i tutuklandı
10 Aralık 2019 10:51
|FETÖ'nün idari yargı yapılanmasında 10 gözaltı
10 Aralık 2019 10:36
|FETÖ - Alman ortaklığı
10 Aralık 2019 06:10
|Şırnak'ta EYP patladı: 1 uzman çavuş yaralandı
09 Aralık 2019 22:18
|HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı
09 Aralık 2019 21:18
|Akıncı Üssü davasına devam edildi
09 Aralık 2019 19:53
|Terör örgütünden kaçışlar sürüyor
09 Aralık 2019 19:20
|Adana'daki FETÖ davasında 1 ceza 5 beraat kararı
09 Aralık 2019 18:02
|Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı
09 Aralık 2019 17:35
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
09 Aralık 2019 15:54