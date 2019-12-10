Trabzon'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı 2 kişi yakalandı
|10 Aralık 2019 09:58
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Trabzon'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandıran 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde ikamet eden S.K'yi arayıp kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, kızı ve kendisinin adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyledi.
Daha sonra S.K'nin evine giden zanlılar, sözde soruşturmanın aydınlatılması bahanesiyle 50 gram bilezik, 1 altın zincir, 2 kolye, 1 çift küpe ve 3 altın yüzüğü alarak ikametten ayrıldı.
Durumdan şüphelenen S.K'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından geldiği anlaşılan M.Ö'yü altınları bozdurmaya çalışırken, olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen Ö.A. ile birlikte yakaladı.
M.Ö'nün üzerinde yapılan aramada, S.K'yi dolandırarak aldıkları ziynet eşyaları ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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