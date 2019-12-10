Şeb-i Arus için ek YHT seferi konuldu
Şeb-i Arus için ek YHT seferi konuldu
|10 Aralık 2019 09:59
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Şeb-i Arus törenleri dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 17 Aralık'ta Ankara-Konya arasında ilave Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferi konuldu.
AA muhabirinin TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) dolayısıyla vatandaşların daha rahat seyahat etmeleri için sefer sayısı artırıldı.
Resmi programın olacağı 17 Aralık'ta saat 16.45'te Ankara'dan Konya'ya, saat 23.59'da ise Konya'dan Ankara'ya ilave YHT seferi konuldu. Söz konusu seferle Ankara-Konya-Ankara YHT hattında 966 ek koltuk kapasitesi sağlanacak.
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