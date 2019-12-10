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Şeyma Subaşı: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!

Şeyma Subaşı: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!
 10 Aralık 2019 10:09
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Şeyma Subaşı: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!

Subaşı; Kur'an-ı Kerim'in yarısını bitirdiğini, hamileyken bile oturarak namaz kıldığını söyledi.

Acun Ilıcalı ile uzun süreli ilişkisini evlilikle taçlandıran ancak bu mutluluğu sadece 1 yıl süren ünlü fenomen Şeyma Subaşı, bu kez namaz açıklamalarıyla gündeme geldi.

Subaşı, 2 yıl önce de namazla ilgili gelen sorulara "Vakit bulamadığım için kılamıyorum." demişti.

Şeyma'ya, "Namaz kılıyorum demiştin, bıraktın mı?" sorusu tekrar soruldu.

"AİLEM 5 VAKİT NAMAZINDA"

Şeyma'nın, namazla ilgili açıklamaları şöyle: "Bu çok uç noktalar gibi görünüyor bence de. Çok ağladım. Benim ailem, beş vakit namazında insanlar. Annem hayatında ağzına içki sürmemiş. Biz akrabaları çok dindar bir aileyiz. Hiç öyle göstermesem de. Ben Allah'a çok inancı olan biriyim. Melisa'yı da öyle yapıyorum.

"KUR'AN'IN YARISINI BİTİRDİM"

O dönem çok ağladım üzüldüm, çok Allah'a sığındım. Yarı Kur'an bitirdim, Kur'an-ı okudum. Bu kalple alakalı olan bir şey. Namaza başladım, içki içmiyordum. Bu kadar karnım vardı abdest alıyordum. Son iki haftamda oturarak namaz kılıyordum. Namaz kılarak doğuma gittim.

"HAYAT ŞARTLARI, NAMAZ KILAMIYOR OLDUM"

Çok yorum yapacaklar biliyorum. Hayat şartları, bulunduğumuz durum, bu hayat; namaz kılamıyor oldum. Allah inşallah nasip eder tekrar. Her sabah teşekkür ederim Allah'ım diyen bir insanım."
Memurlar.Net
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