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Eğitim'de geçen hafta neler oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 ila 8 Aralık tarihlerinde eğitimde yapılanları yayımladı
 10 Aralık 2019 10:22
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Eğitim'de geçen hafta neler oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 ila 8 Aralık tarihlerinde eğitimde yapılanları yayımladı.

EĞİTİMDE BU HAFTA 2-8 ARALIK 2019

2023 EĞİTİM VİZYONU İLE "BİRLİKTE BİR YIL"

Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında bir yıl içerisinde hayata geçirilen çalışmaları, "Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek" temasında eğitimin tüm paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kamuoyu ile paylaştı.

PISA 2018'DE TÜRKİYE

79 ülkenin katıldığı PISA 2018 raporuna göre, Türkiye 2003 ile 2018 yılları arasında 15 yaş grubu öğrenci sayısının en fazla arttığı ülkeler arasında okuma becerileri, matematik ve fen alanlarının her üçünde de performansını artıran tek ülke oldu.

EN ÖZEL ÖĞRENCİLER

Bakan Selçuk; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bu yıl Bursa'da gerçekleştirilen "9. Geleneksel Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler, Etkinlikler Sergisi"nin açılışında özel öğrencilerle buluştu.

1 MİLYON ÖĞRETMEN İÇİN GOOGLE İLE İŞ BİRLİĞİ

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Google iş birliğinde yeni bir gelişim programı başlatıyoruz. Disiplinler arası öğretimde bilgi işlemsel düşünmeye dair olan bu mesleki gelişim programı, başlangıçta 200 bin sınıf öğretmenine devamında ise tüm öğretmenlerimize ulaşacak.

ÖĞRETMEN VE AİLELER İÇİN "OTİZM" REHBERİ

Otizmli çocuklarımızın dünyasına doğru bir dille ulaşabilmek için öğretmenlerimize ve ailelerimize rehber kitapçıklar hazırladık.

ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN VELİLERİNE ÖZEL DESTEK

Engelli çocuklarını özel eğitim uygulama okullarına getiren ve ders bitiş saatine kadar okulda bekleyen velilerimiz, halk eğitim merkezlerince okullarda açılacak kurslar sayesinde ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirme imkanı yakalayacak.

Memurlar.Net
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