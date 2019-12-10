FETÖ'nün idari yargı yapılanmasında 10 gözaltı
Ankara'da, FETÖ'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 10'u yakalandı.
|10 Aralık 2019 10:36
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