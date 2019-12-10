65 yaş üstü ücretsiz seyahati KDK haklı buldu
|10 Aralık 2019 10:49
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Karabüklü vatandaşın özel halk otobüslerinde 65 yaş üstüne ücretsiz seyahat talebini haklı bularak belediyeye tavsiyede bulundu.
KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 65 yaş üzeri kişilerin ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilmesi için belediyeye başvuran, ancak bu talebin özel halk otobüslerinde mümkün olmadığı cevabını alan vatandaş, talebini Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne iletti.
Vatandaş, müdürlüğün bu konuyla ilgili genel bir karar alamayacağını bildirmesi üzerine aynı taleple KDK'ye başvurdu.
KDK belediyeden ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden konuyla ilgili talep ettiği bilgi ve belgeleri inceledikten sonra tavsiye kararı verdi.
Kararda, 4736 sayılı kanunla 65 yaş üzeri kişilerin belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerden ücretsiz yararlanacağı belirtilerek, belediye yetkililerinin Karabük'ün emekli kenti olması, toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle bu hükmü uygulamamasının hakkaniyetli olmadığı savunuldu.
Tavsiye kararında, pek çok ilde vatandaşlar ücretsiz seyahat haklarından faydalanırken Karabük Belediyesinin ücretli veya indirimli seyahat hakkının kullanımında hukuksuz şekilde takdir yetkisi kullandığının altı çizildi.
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