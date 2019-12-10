Arabuluculuk yazılı sınav sonuçları açıklandı
Hukuk fakültesi mezunlarının girmiş olduğu Arabulucuk yazılı sınav sonuçları 09 Aralık 2019 tarihinde açıklandı.
|10 Aralık 2019 10:52
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24 Kasım 2019 tarihinde 15 ilde gerçekleşen Arabuluculuk yazılı sınavında 91 ve üstü puan alan toplam 6271 aday sicil başvurusu yapmaya hak kazandı.
Sınav sonuçlarına aşağıdaki linkten T.C kimlik numarasıyla ulaşılabilecek.
http://www.adb.adalet.gov.tr/sinavsonuc/2019sinavsonuc/index.html
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