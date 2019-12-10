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Gram altın 273 lira seviyelerinde

Gram altın 273,4 lira, çeyrek altın 450 lira ve Cumhuriyet altını 1.837 liradan işlem görüyor
 10 Aralık 2019 11:05
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Gram altın 273 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 273,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 272,8 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 273,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını da 1.837 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.463 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına rağmen piyasalardaki temkinli duruşun korunduğunu söyledi.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının yatırımcıların gündeminde olduğuna dikkati çeken analistler, faiz oranlarında bir değişiklik beklenmediğini, karar metni ve toplantı sonrası yapılacak basın toplantısında 2020 para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını bildirdi.

Analistler, bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi, Almanya'da ZEW beklenti anketindeki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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