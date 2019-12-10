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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların bütçelerinin görüşmelerine başlandı
 10 Aralık 2019 11:22
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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Toplantıda, bugünden itibaren aralıksız 12 gün sürecek kurum bütçelerinin görüşmelerinin birinci turu gerçekleştirilecek.

Birinci turda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığının 2020 yıl bütçeleri ile 2018 yılı kesin hesapları ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak aldı.
Anadolu Ajansı
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