Tekvandocu polis memurunun sporcu çocukları

Samsun'da görevli polis memuru Sabri Yılmaz, 3 çocuğunun tekvandodaki başarılarının mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosunda görev yapan Sabri Yılmaz, 1991 yılında başladığı tekvandoda kariyerini halen hakem ve yardımcı antrenör olarak sürdürüyor.

Sporu çocuklarına da aşılayan Yılmaz'ın kızları 22 yaşındaki Büşra ve 19 yaşındaki Rabia ile 17 yaşındaki oğlu Melih Yılmaz da tekvandoyla uğraşıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu Büşra Yılmaz, tekvandoda yardımcı antrenörlüğün yanı sıra basketbol ve yüzmede hakemlik yapıyor.

OMÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi milli sporcu Rabia Yılmaz'ın ise 5 yıl önce Slovenya'da düzenlenen Balkan Tekvando Şampiyonası'nda ikinciliğinin yanı sıra Türkiye'de birçok derecesi bulunuyor.

Melih Yılmaz da 2016'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak adından söz ettirdi.

Yurt içinde de birçok turnuvada dereceye giren ve her geçen yıl başarılarına yenisini ekleyen milli sporcu, 12-14 Nisan'da 39 ülkeden sporcuların mücadele ettiği Uluslararası Ukrayna Açık G1 Tekvando Turnuvası'nda +78 kiloda 41. madalyasına ulaştı.

Melih Yılmaz da OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde eğitimine devam ediyor.

Ev hanımı anne Meryem Yılmaz ise eşi ve çocuklarına manevi destek oluyor.

- "Çocuklarımızın Türk sporuna katkıda bulunacağına inanıyoruz"

Sabri Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıldır tekvando sporuyla uğraştığını söyledi.

Yıllardır hiç bırakmadan spora devam ettiğini belirten Yılmaz, "Çocuklarımıza aynı şekilde sporu sevdirerek onları spora başlattık. Avrupa ve Türkiye çapında çeşitli başarılar elde ettiler. Şampiyonlukları, dereceleri var. Çocuklarımızın Türk sporuna katkıda bulunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Sokaklardan kurtulmaları, asayiş olaylarını bitirmek için gençleri spora davet eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Amacımız, çocuklarımızı daha iyi şekilde yetiştirmek, onlara zaman ayırabilmek. Tabii ki bunlar fedakarlık istiyor. Çocuklarımızı, bilgisayarlardan, cep telefonlarından uzak tutarak özellikle bu tür spor faaliyetlerine, sporun dalı önemli değil, tekvando olabilir, diğer branşlar olabilir, bireysel veya takım sporları olabilir, hepsine teşvik etmeye çalışıyoruz. Vatanına milletine saygılı, sevgili gençler yetişir, amacımız bu."

Milli sporcu Melih Yılmaz ise ailecek sporcu olmanın faydalı yönleri bulunduğunu, antrenmanları birlikte yaptıklarını dile getirdi.

Yemek ve diyetlerine birlikte dikkat ettiklerini aktaran Melih Yılmaz, şunları ifade etti:

"Dinlenme ve maç vakti herkes dikkat ediyor. Gerek motivasyon gerek malzeme konusunda herkes yardımcı oluyor. Ailede böyle bir spor muhabbeti olması güzel bir duygu. Babam antrenör ve hakem, o hakemlerin hatalarını bize söylüyor. Bizim yapmamamız gereken yanlışları dile getiriyor. Böylelikle kendimizi geliştiriyoruz."

Dokuz yıldır tekvando sporu yaptığını anlatan milli sporcu Rabia Yılmaz, kendisine destek olan ailesine teşekkür etti.

Büşra Yılmaz da "Buraya kadar gelmemde ailemin çok büyük desteği oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.