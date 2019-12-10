Bem Bir-Sen: Sözleşmeli personele acil kadro verilmeli

Sözleşmeli personelin acilen kadroya geçmesi gerektiğini ifade eden Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu açıklamalarda bulundu. Bu konuda miladın 31 Mart olması gerektiğini ifade eden Uslu, "Artık deniz bitmiştir! 31 Aralık 2019 dan önce kadro verilmeli ve sözleşmeli personel ve aileleri bu krizden çıkarılıp rahat bir nefes almalıdırlar. Emeğin ve emekçinin sesini, talebini ve sorununu dile getirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Kadro için milat 31 Mart 2019 olmalıdır"

2011 ve 2013 yıllarında yaklaşık 300 bin sözleşmeli personele kadro verildiğini hatırlatan Başkan Uslu, yaklaşık 6 yılı aşkın bir süredir sözleşmeli personelin kadro konusunda bekleyişinin sürdüğünü dile getirdi. 31 Mart seçimlerinin ardından sözleşmeli personelin mağduriyetinin arttığını dile getiren Uslu, "Altı yılı aşkın bir süredir çalışan sözleşmeli personellerin iş akitlerinin fesih edilmeye başlandığı haberleri geliyor. Bu mağduriyet göz önüne alınarak 31 Mart 2019 tarihinin milat olması ve haksız yere işini kaybeden sözleşmeli personellerin işlerine iade edilmesi gerekmektedir. Sözleşmeli personelin kadroya alınması bütçeye hiçbir ek yük getirmediği gibi, yüzde 25 oranında tasarrufta sağlamaktadır. Sözleşmeli personel istihdamı bir an önce son bulmalıdır. 31 Mart seçimlerinden sonra yaşanan kriz ve kıyım emekçiye tekrar yaşatılmamalıdır. Kamu ve yerel yönetimlerdeki sözleşmeli personele kadro verilerek bu istihdam şekli rafa kaldırılmalıdır. Geleceği belli olmayan istihdam şekilleri kişiyi, çocuklarını ve ailelerini huzursuz ederek büyük travmalara neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Sorunları muhataplarına ulaştırdık"

Sözleşmeli personele kadro talebine ilişkin çözüm mercilerine sorunları ilettiklerini ve geride bıraktığımız 5.Dönem Toplu Sözleşme sürecinde bu sorunu dile getirdiklerini ifade eden Başkan Uslu, "2018 Ekim ayından itibaren bu krizi çözmek için Bem-Bir-Sen olarak tüm muhatapları ile görüştük. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin talebimizi içeren mektubu, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan'a ulaştırdık. Artık deniz bitmiştir! 31 Aralık 2019 dan önce kadro verilmeli ve Sözleşmeli Personel ve Aileleri bu krizden çıkarılıp rahat bir nefes almalıdırlar. Emeğin ve emekçinin sesini, talebini ve sorununu dile getirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.