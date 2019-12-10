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Nurettin Canikli, 23 maddeyle AK Parti dönemini özetledi

AK Parti döneminden önce insanların yılda 8 kilo et yiyebildiğini söyleyen Canikli, bugün bu rakamın 12 kilo 800 grama çıktığını söyledi.
 10 Aralık 2019 11:48
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Nurettin Canikli, 23 maddeyle AK Parti dönemini özetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

AK Parti hükümetlerinin dönemine ilişkin 23 tweet atan Canikli, önceki dönemlerle ilgili karşılaştırmalarda bulundu.

AK Parti döneminde et tüketiminden, akıllı cihaz satışına kadar birçok rakamın ilerleme kaydettiğine dikkat çeken Nurettin Canikli, sinema ve tiyatro izleyicisi sayısının da arttığını yazdı.

Nurettin Canikli 23 maddeyle AK Parti dönemini özetledi

EV, ARABA, AKILLI CİHAZ, BEYAZ EŞYA ALANLARIN SAYISI

Nurettin Canikli, şunları yazdı;

1. AK Parti Dönemi boyunca; 10 Milyon aile ev sahibi olmuştur.

2. AK Parti Dönemi boyunca; 11,8 Milyon aile araç satın almıştır.

3. AK Parti Dönemi boyunca;197 Milyon akıllı cihaz satılmıştır.

4. AK Parti Dönemi boyunca; 103 Milyon beyaz eşya satın alınmıştır.

5. AK Parti Dönemi boyunca; Kişi başı kırmızı et tüketimi 8,021 kg'dan 12,828 kg'a yükselmiştir.

6. AK Parti Dönemi boyunca; Kişi başı beyaz et tüketimi 9,6 kg'dan 19,27 kg'a yükselmiştir.

SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ GELİŞME

7. AK Parti Dönemi boyunca; Yıllık Muayene sayısı 209 Milyondan 800 Milyona, Yıllık ameliyat sayısı ise 3 Milyondan 15 Milyona çıkmıştır.

8. AK Parti Döneminden önce; vatandaşlarımız son derece kalitesiz olan sağlık sisteminden yeteli hizmet alamıyordu. Acil ameliyatlara 6 ay, normal ameliyatlara 1 yıl sonrasına gün veriliyordu.

9. AK Parti Döneminden önce; sağlık sistemi 5,5 milyon m2 büyüklüğündeki kapalı alanda hizmet veriyordu. Bugün 25,5 milyon m2, son derece modern hastanelerde hizmet veriyor.

10. Bugün geldiğimiz noktada sağlık hizmeti ihraç ediyoruz. Geçen yıl Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa, ABD dahil olmak üzere dünyanın 27 ülkesinden 546.000 yabancı uyruklu Türkiye'de tedavi oldu. Açık kalp ameliyatı dahil sofistike operasyonlar tedaviler arasında.

DERSLİK SAYISI

11. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 36,1'den 23,4'e düşmüştür.

12. Yıllık sinema seyirci sayısı 23,5 milyondan 70 milyona, Tiyatro seyirci sayısı 1 milyondan 1,8 milyona yükselmiştir.

HAVAYOLU KULLANIMI

13. Yurt içinde yıllık 8,7 milyon kişi havayolunu kullanırken 2018 yılında bu sayı 113 milyon kişiye yükselmiştir.

14. AK Parti Döneminden önce; günlük 4,3 doların altında harcama yapanların sayısı 19,5 milyon iken 2015'te 1,2 milyon kişiye düşmüştür. Bugün bu sayının sıfıra yaklaştığını tahmin ediyoruz.

15. Faizin bütçe içindeki payı %43 'ten %10' a düşürülerek sadece 2019 yılı için 300 Milyar TL faizden tasarruf sağlanmıştır.

16. Türkiye ekonomisi IMF olmadan 2008 krizini, 15 Temmuz şokunu, Ağustos 2018'de başlayan şoku kendi imkanları ile atlatabilmiştir.

17. Siyasette iki ana bloklaşma söz konusu, birincisi IMF çıpasını isteyenler, diğeri IMF olmadan yolumuza devam etmemiz gerektiğine inananlar. Biz IMF olmadan yolumuza devam ediyoruz.

TÜRKİYE'DE HİÇBİR BANKA ZOR DURUMA DÜŞMEDİ

18. 2008 Krizi ABD ve Avrupa'yı kasıp kavurdu. ABD bankalarını kurtarmak için 3 Trilyon Dolar para bastı ve bankalara aktardı. Avrupa ise 2,7 Trilyon Euro'dan fazla parayı banka iflaslarını engellemek için aktardı.

19. Türkiye'de hiçbir banka zor duruma düşmedi. Türkiye'de hiçbir bankaya bir kuruş aktarılmadı. Hiçbir bankanın mali yapısında bir bozulma yaşanmadı.

TÜRK EKONOMİSİNE KARŞI SALDIRI

20. 15 Temmuzda yaşanan şokta piyasalar normal faaliyetlerine devam etti. Piyasalarda olağandışılık algısının oluşmasına müsaade edilmedi.

21. 2018 Ağustos ayından itibaren karşı karşıya kaldığımız saldırı, doğrudan finansal sistemimizi hedef almıştı. Organize ve senkronize bir saldırıydı.

22. Uluslararası derecelendirme kuruşları, Londra merkezli bazı bankalar, bazı ülkeler ve içerdeki kadrolu baykuşlar koordineli şekilde saldırdılar.

23. Bugün Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından insani gelişme raporu 2019 yayınlandı. Türkiye 189 ülke arasında 59. sıraya yükseldi ve Türkiye ilk kez "çok yüksek insani gelişme" kategorisine girmiş oldu. Gerisi laf-ı güzaf."
Memurlar.Net
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