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ATO Başkanı Gürsel Baran'dan bankalara çağrı

"Enflasyonu ve faizleri indirmek için ekonominin tüm kesimleri seferber olmuşken, piyasaları canlandıracak uygulamalara bankalarımızın da gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz"
 10 Aralık 2019 12:04
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ATO Başkanı Gürsel Baran'dan bankalara çağrı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankasının kredi kartı komisyonuna tavan getirmesine karşı bazı bankaların ek taksit uygulamasını kaldırdığını belirterek, "Enflasyonu ve faizleri indirmek için ekonominin tüm kesimleri seferber olmuşken, piyasaları canlandıracak uygulamalara bankalarımızın da gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Merkez Bankasının, işletmelerin kullandığı POS cihazları için bankalarca uygulanan komisyon oranlarına yüzde 1,60 üst sınır getirdiğine dikkati çekti.

Bu sınır nedeniyle bazı bankaların alışverişlerde, işletmelerin verdiği taksite ek olarak sağladıkları taksitleri kaldırdıklarını anımsatan Baran, Merkez Bankasının POS cihazlarına uygulanan komisyonlara getirdiği üst sınırdan işletmelerin memnun olduğunu bildirdi.

Baran, bankaların ek taksit uygulamasını kaldırmasının piyasaları olumsuz etkilemesinden endişe ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, geçen yıl ekonomide yaşanan dalgalanmayı aşmak için canla başla çalışırken, enflasyonu ve faizleri indirmek için ekonominin tüm kesimleri seferber olmuşken, piyasaları canlandıracak uygulamalara bankalarımızın da gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz. POS cihazlarına uygulanan komisyon oranlarına getirilen üst sınır nedeniyle karları bir miktar düşecek diye piyasaları canlandıracak adımlara engel olunmaması gerektiği kanaatindeyiz. Özellikle küçük işletmeler taksitli satışlarla ayakta durabiliyor. Zor bir süreci atlatma eşiğindeyken, ekonomiye pozitif yansıyacak tüm önlemlerin topyekun desteklenmesi gerekir."
Anadolu Ajansı
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