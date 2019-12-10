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Polisten dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, telefonda kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtıp para talep edenler ile "444" ve "0850"li numaralı hatlardan arayarak banka hesap ve kişisel bilgileri isteyenlere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu
 10 Aralık 2019 12:13
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Polisten dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin uyarı

- Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerde artan dolandırıcılık olayları nedeniyle kullanılan yöntemler hakkında vatandaşları uyardı.

Genel Müdürlük, son günlerde artan çeşitli dolandırıcılık olaylarına karşı kısa mesaj, sosyal medya paylaşımları ve duyurularıyla vatandaşların dikkatini çekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan paylaşımlarda, özellikle telefonla yapılan dolandırıcılık olaylarında, vatandaşlara kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtanların para talebinde bulunduğuna belirtilerek, "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, hattınızın teröristlerce kullanıldığını, terör örgütlerine yardımda bulunduğunuzu söyleyen kişiler dolandırıcıdır. Size operasyon yaptıklarını söyleyecek ve bu operasyonda kullanmak için para ve altın isteyeceklerdir. Savcı ya da polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası, para veya altın istemez. Bu kişilere itibar etmeyin." uyarısında bulunuluyor.

Ayrıca "444" ve "0850"li telefon numaralarından aradıkları vatandaşlara, kendilerini banka personeli olarak tanıtan ve banka hesap ile kart numarası ve şifre gibi kişisel bilgileri isteyenlere asla paylaşımda bulunulmaması gerektiği hatırlatılıyor.

- Evlilik vaadiyle dolandırıcılık uyarısı

Evlilik vaadiyle yapılan dolandırıcılıklara da işaret edilerek, Balkan ülkelerinden Türkçe konuşabilen kadınların bazı internet sitelerinden veya sosyal medya üzerinden erkek Türk vatandaşlarına ait telefon numaralarını edinerek aradıkları aktarılıyor.

Yabancı kadınların aradıkları kişilere, pasaport ve uçak bileti masrafları için para göndermeleri halinde Türkiye'ye gelip arkadaş olabileceklerini veya evlenebileceklerini vadettikleri belirtiliyor. Aramalarının dolandırıcılık amacıyla gerçekleştirildiğinin altı çizilerek, yabancı kadınlarla evlilik hayali kuranların bu tip girişimlere karşı uyanık olmaları gerektiği vurgulanıyor. Benzer şekilde ülkelerinde zor durumda olduklarını söyleyerek, Türkiye'de çalışmak için yardım talep eden yabancı uyruklulara da inanılmaması gerektiği hatırlatılıyor.

Uyarılar kapsamında, Facebook, Twitter, MySpace gibi sosyal medya alanlarında açtıkları sahte hesaplarla kendisini askerlik arkadaşı, eşin veya çocuğun yakın bir arkadaşı veya uzaktan bir akraba gibi tanıtarak başının belada olduğu, acilen paraya ihtiyacı bulunduğu bahanesini kullanan dolandırıcılara da itibar edilmemesi isteniyor.

Sosyal medya hesaplarında beliren çok düşük fiyatlı cep telefonu ve elektronik eşya satışını vaadeden ilanları kullanarak vatandaşların siparişlerini alıp ürün teminini sağlamayan, kurumsal ticari kimliği belirsiz sitelerden alışveriş yapılmamasının sakıncalarına da dikkat çekiliyor.

Banka ATM'leri kullanılırken de dikkatli olunması, olağan dışı her konu ve ayrıntının polise bildirilmesinin yararlı olacağı kaydediliyor.
Anadolu Ajansı
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