Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası
Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı.
|10 Aralık 2019 12:27
|Yazdır
Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Furkan Sevim ile avukatı katıldı.
Son sözleri sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Sevim'e terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
10 Aralık 2019 13:21
|İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
10 Aralık 2019 13:09
|İzmir'de FETÖ'den aranan 55 kişi asayişe yakalandı
10 Aralık 2019 12:06
|İstinaf, darbeci 66 sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi
10 Aralık 2019 11:15
|İstanbul'da Bylock operasyonunda 13 kişiden 8'i tutuklandı
10 Aralık 2019 10:51
|FETÖ'nün idari yargı yapılanmasında 10 gözaltı
10 Aralık 2019 10:36
|Kocaeli muvazzaflar dahil 12 askere FETÖ gözaltısı
10 Aralık 2019 09:52
|FETÖ - Alman ortaklığı
10 Aralık 2019 06:10
|Şırnak'ta EYP patladı: 1 uzman çavuş yaralandı
09 Aralık 2019 22:18
|HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı
09 Aralık 2019 21:18