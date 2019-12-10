Başına darbe alan kadın öldü, astsubay eşi tutuklandı		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Meteoroloji'den bir ilimiz için 'kırmızı uyarı'		 
Polise, 'yağma' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ceza		 
'289 darbe davasının 271'i karara bağlandı'		 
Verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başına darbe alan kadın öldü, astsubay eşi tutuklandı

Gözaltına alınan kadının astsubay eşi, tutuklandı
 10 Aralık 2019 12:30
Yazdır
Başına darbe alan kadın öldü, astsubay eşi tutuklandı

Burdur'da başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı.

Kent merkezindeki evlerinde başına aldığı darbeyle yaralanan iki çocuk annesi 38 yaşındaki Gül E, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.

İlk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gül E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doktorların, Gül E'nin başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirtmesi üzerine polis ekipleri kadının astsubay eşi M.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, tutuklandı.

M.E'nin ifadesinde, çıkan tartışmada yaşanan arbede sırasında eşinin başını sert bir cisme çarptığını öne sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kızlarının cenazesini Afyonkarahisar'a götürmek üzere alan anne Habibe E. gazetecilere, çok üzgün olduğunu belirterek, "Kızım olay günü oğlu İ.C.E'nin 18'inci yaş gününü kutlamaya hazırlanıyordu. Torunum, 'annem benim doğum günümü kutlayacaktı, pasta kesecektik' diyerek ağlıyor." ifadesini kullandı.

Bu arada Gül E'nin olayın gerçekleştiği 5 Aralık'ta sosyal medya hesabından, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın." paylaşımı yaptığı görüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ceren Özdemir ardından paylaşım yapanlara suç duyurusu
10 Aralık 2019 13:27		 Özel halk otobüsündeki kavga karakolda bitti
10 Aralık 2019 13:19
Çorlu'daki tren kazası davası sürüyor
10 Aralık 2019 12:36		 Liselilerin öldüresiye dayağına 4,5 yıla kadar hapis istemi
10 Aralık 2019 11:50
Polise, 'yağma' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ceza
10 Aralık 2019 11:50		 Hacire anneden sonra Hatice anne de muradına erdi
10 Aralık 2019 11:20
65 yaş üstü ücretsiz seyahati KDK haklı buldu
10 Aralık 2019 10:49		 Konya'da kerpiç bina çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti
10 Aralık 2019 10:01
Trabzon'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı 2 kişi yakalandı
10 Aralık 2019 09:58		 20'si hastane personeli 95 kişiye 'sahtecilikten' gözaltı
10 Aralık 2019 09:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası13:19 - Özel halk otobüsündeki kavga karakolda bitti13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:09 - İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı13:05 - 8-13 yaş grubu için sosyal medya alarmı12:57 - Çeyrek altın ne kadar?12:56 - 'Asgari ücrete zam sokağın rakamlarıyla yapılmalı'12:47 - Afrin'de iki askeri şehit edenlere müebbet hapis12:41 - AİHM: Kavala tutuklaması politik, sözleşme ihlal edildi12:36 - Çorlu'daki tren kazası davası sürüyor
12:30 - Başına darbe alan kadın öldü, astsubay eşi tutuklandı12:27 - Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası12:25 - Meteoroloji'den bir ilimiz için 'kırmızı uyarı'12:13 - Polisten dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin uyarı12:09 - Gün ortası döviz fiyatları12:09 - TESK'ten zincir marketler için 'açılış kriteri' önerileri12:06 - İzmir'de FETÖ'den aranan 55 kişi asayişe yakalandı12:04 - ATO Başkanı Gürsel Baran'dan bankalara çağrı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..
CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
Asgari ücret zammında talep farkı üç kat
MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
Şeyma Subaşı: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi
Yerli otomobili ilk Cumhurbaşkanı tanıtacak
Tavuk dönere karşıyım diyen Canan Karatay'a yanıt
Konya'da kerpiç bina çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti
Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na memur yanıtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir yanlışlık olmalı 3
ferdi kadıoğlu 1
geveze insan 3
nerelisin 3
marriage story 4
akıllı 1
the irishman 1
kuantum bilgisayarlar 1
Rusya'nin 4 yil boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi 2
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
SON İLANLAR
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kaharamanmaraş Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel 2 İşçi Alacak
Şırnak Beytüşşebap Belediyesi 12 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla 1 İşçi Alacak
Erzurum Köprüköy Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam