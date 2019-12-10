Başına darbe alan kadın öldü, astsubay eşi tutuklandı		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Meteoroloji'den bir ilimiz için 'kırmızı uyarı'		 
Polise, 'yağma' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ceza		 
'289 darbe davasının 271'i karara bağlandı'		 
Verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çorlu'daki tren kazası davası sürüyor

25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi- Sanık Turgut Kurt: Mühendislik işlerinde, bize bağlı mühendisler hasar tespit çalışması yapar. Ona göre eksik ve kusurlu yerlere müdahale yapılır. Olayın gerçekleştirdiği yerde de mühendisler balast tutucuya gerek görmemişler
 10 Aralık 2019 12:36
Yazdır
Çorlu'daki tren kazası davası sürüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılanması sürüyor.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince halk eğitim merkezi salonunda devam edilen duruşmaya, tutuksuz sanıklar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Turgut Kurt, duruşmadaki ifadesinde, menfezlerin bakım programlarına alınmasının bölge müdürü yetkisinde olduğunu söyledi.

Mühendislerin sahada keşif çalışması yaptığını anlatan Kurt, "Mühendislik işlerinde, bize bağlı mühendisler hasar tespit çalışması yapar. Ona göre eksik ve kusurlu yerlere müdahale yapılır. Olayın gerçekleştirdiği yerde de mühendisler balast tutucuya gerek görmemişler." diye konuştu.

Sanık Özkan Polat da bakım müdürlüğüne bağlı mühendislerin keşif sonrası gerek gördüğü yerlere müdahale edildiğini dile getirdi.

Herhangi bir keşif çalışmasına katılmadığını beyan eden sanık Celalettin Çabuk ise yapılan işlemlerin kendisini aştığını ve keşif çalışmalarında yer almadığını öne sürdü.

Kazada yaralanan Ceyhan Kahveci, kaza öncesinde büyük bir sarsıntı yaşadıklarını belirterek, "Vagonların kopması sonucu basketbol topu gibi savrulduk ve tavana çarptık. Burnum kırıldı. Vücudumda ezilmeler meydana geldi. Şikayetçiyim." dedi.

Müdahil Remzi Güvenç ise "İki kızımı ve iki torunumu kaybettim. Hepsi toprağın altında. Davaya müdahil olmak istiyorum, şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Mahkemeye heyeti duruşmaya ara verdi.

Bu arada, duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan gurup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi.

Tren kazasında kızı, kardeşi ve yeğeni hayatını kaybeden Zeliha Bilgin, burada yaptığı açıklamada, olayla ilgili sorumlulukları bulunanların bulunup cezalandırılmalarını istediklerini söyledi. - Ara karar

Mahkeme, önceki duruşmada, TCDD A.Ş ve Tekirdağ Baro Başkanlığının davaya müdahil olma taleplerinin reddine, bilirkişi tespiti açısından üniversitelerden bilirkişi vasfına sahip öğretim üyelerinin isim listelerinin istenmesine, TCDD görevlileri Mümin Karasu, Tevfik Baran ve Levent Kaytan'ın tanık olarak dinlenmesine, suç duyurusunun deliller toplanmasından sonra değerlendirilmesine, talep edilen delillerin toplanması için usul ve işlemlerin yapılmasına, sanık Turgut Kurt'un adli kontrol altına alınmasına, sanıklar Özkan Polat ve Çetin Yıldırım hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanık Celalettin Çabuk hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetmişti.

- Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ceren Özdemir ardından paylaşım yapanlara suç duyurusu
10 Aralık 2019 13:27		 Özel halk otobüsündeki kavga karakolda bitti
10 Aralık 2019 13:19
Başına darbe alan kadın öldü, astsubay eşi tutuklandı
10 Aralık 2019 12:30		 Liselilerin öldüresiye dayağına 4,5 yıla kadar hapis istemi
10 Aralık 2019 11:50
Polise, 'yağma' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ceza
10 Aralık 2019 11:50		 Hacire anneden sonra Hatice anne de muradına erdi
10 Aralık 2019 11:20
65 yaş üstü ücretsiz seyahati KDK haklı buldu
10 Aralık 2019 10:49		 Konya'da kerpiç bina çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti
10 Aralık 2019 10:01
Trabzon'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı 2 kişi yakalandı
10 Aralık 2019 09:58		 20'si hastane personeli 95 kişiye 'sahtecilikten' gözaltı
10 Aralık 2019 09:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası13:19 - Özel halk otobüsündeki kavga karakolda bitti13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:09 - İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı13:05 - 8-13 yaş grubu için sosyal medya alarmı12:57 - Çeyrek altın ne kadar?12:56 - 'Asgari ücrete zam sokağın rakamlarıyla yapılmalı'12:47 - Afrin'de iki askeri şehit edenlere müebbet hapis12:41 - AİHM: Kavala tutuklaması politik, sözleşme ihlal edildi12:36 - Çorlu'daki tren kazası davası sürüyor
12:30 - Başına darbe alan kadın öldü, astsubay eşi tutuklandı12:27 - Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası12:25 - Meteoroloji'den bir ilimiz için 'kırmızı uyarı'12:13 - Polisten dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin uyarı12:09 - Gün ortası döviz fiyatları12:09 - TESK'ten zincir marketler için 'açılış kriteri' önerileri12:06 - İzmir'de FETÖ'den aranan 55 kişi asayişe yakalandı12:04 - ATO Başkanı Gürsel Baran'dan bankalara çağrı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..
CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
Asgari ücret zammında talep farkı üç kat
MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
Şeyma Subaşı: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi
Yerli otomobili ilk Cumhurbaşkanı tanıtacak
Tavuk dönere karşıyım diyen Canan Karatay'a yanıt
Konya'da kerpiç bina çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti
Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na memur yanıtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir yanlışlık olmalı 3
ferdi kadıoğlu 1
geveze insan 3
nerelisin 3
marriage story 4
akıllı 1
the irishman 1
kuantum bilgisayarlar 1
Rusya'nin 4 yil boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi 2
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
SON İLANLAR
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kaharamanmaraş Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel 2 İşçi Alacak
Şırnak Beytüşşebap Belediyesi 12 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla 1 İşçi Alacak
Erzurum Köprüköy Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam