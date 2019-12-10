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AİHM: Kavala tutuklaması politik, sözleşme ihlal edildi

AİHM Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili ihlal kararı verdi. Mahkeme tutuklamanın politik amaçla yapıldığını belirterek sözleşmenin 18. maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.
 10 Aralık 2019 12:41
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AİHM: Kavala tutuklaması politik, sözleşme ihlal edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı olan ve 770 gündür cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala'nın başvurusu hakkında ihlal kararı verdi.

AİHM makul şüphe olmadan Kavala'nın siyasi sebeplerle tutuklanması ve AYM'nin başvuruyu makul bir sürede incelememesi nedeniyle AİHS madde 5/1, 5/4 ve 18'den ihlal bulup Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına karar verdi.
Memurlar.Net
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