'Asgari ücrete zam sokağın rakamlarıyla yapılmalı'
|10 Aralık 2019 12:56
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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, asgari ücret zammının, enflasyon verileri değil sokağın rakamları baz alınarak yapılması gerektiğini belirterek, "Siyasi iktidar, asgari ücreti açlık sınırını değil yoksulluk sınırını baz alarak belirlemelidir." dedi.
Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında asgari ücret konusunda değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.
10 Aralık'ın, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını anımsatan Karaduman, partisinin hakları gasp edilen tüm mazlumların yanında olduğunu vurguladı.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile vatandaşların alım gücü arasındaki doğru orantıya işaret eden Karaduman, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin hayatta kalabilmesi için gerekli ihtiyaçlarını listelediği "Bir aile için asgari ihtiyaçlar tablosu" başlıklı dövizi basın mensuplarına gösterdi.
İşverene, bir işçinin aylık maliyetinin 3 bin 6 lirayken, işçinin eline geçen tutarın 2 bin 20 lira olduğunu belirten Karaduman, aradaki tutarın vergi ve sosyal güvenlik kesintilerine ayrıldığını hatırlattı.
Kira, su, yakıt gibi ana ihtiyaç maddelerine ayrılan tutarlar sonrası asgari ücretli bir ailenin elinde sadece 50 lira kaldığını anlatan Karaduman, "El vicdan vel merhamet. 50 liralık bir parayla bu ihtiyaçların karşılanmasını bekleyenler nasıl bir akıl tutulması halindedir?" ifadesini kullandı.
Karaduman, enflasyon rakamlarının sokağın gerçeklerinden farklı olduğunu savunarak, Türkiye'de temel gıda kalemlerinin fiyatlarında bir önceki yıla göre yüzde 30 artış görüldüğünü söyledi.
Vatandaşın alım gücünün zayıfladığını ifade eden Karaduman, "İktidarın kağıtlara yazdığı tek haneli enflasyon rakamlarının gerçekle hiçbir alakası yoktur. Asgari ücrete zam, enflasyon verileri değil sokağın rakamları baz alınarak yapılmalıdır. Siyasi iktidar, asgari ücreti açlık sınırını değil yoksulluk sınırını baz alarak belirlemelidir." diye konuştu.
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