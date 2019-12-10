Borsa, günün ilk yarısında geriledi
|10 Aralık 2019 13:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 azalışla 108.461,05 puana geriledi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 325,00 puan azalarak 108.461,05 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,29 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,33 ile orman, kağıt, basım oldu.
Analistler, yarın ABD Merkez Bankası, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları öncesi pay piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde bulunduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
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