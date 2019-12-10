Otobüs şoföründen genç kıza: İnmezsen seni Hadımköy'e götürüp..
|10 Aralık 2019 13:50
|Yazdır
İstanbul'da Avcılar-Hadımköy arasında yolcu taşıyan Özel Halk Otobüsü şoförü ile yolcuların tartışması karakolda bitti.
YOLCULARA HAKARET ETTİ
Otobüsün şoförü M.G., arka tarafa doğru ilerlemeyen yolculara kızarak, onlarla tartıştı. Şoför, yolcular arasında bulunan ve uyarılarına rağmen kendisini duymayan üniversite 4.sınıf öğrencisi D.E.'ye hakaret etti.
D.E. de kulaklıkla müzik dinlediği için kendisini duymadığını söyleyerek, şoföre tepki gösterdi. Diğer yolcular da genç kıza hakaret ettiği gerekçesiyle şoföre tepki gösterdi. Şoför, bunun üzerine Esenyurt Beko durağında otobüsü durdurarak yolculara dışarı çıkmalarını istedi.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Bazı yolcular inerken, D.E. inmeyerek ağabeyine haber verdi. Genç kızın ağabeyi olay yerine gelerek, bazı yolcularla birlikte polise şoförden şikayetçi olduklarını bildirdi.
Bunun üzerine şoför M.G., otobüs ile polis merkezine götürüldü. Yolcular, şoför M.G.'nin bir yolcuya tokat atarken, genç kızı tehdit ettiğini de belirtti.
"İNMEZSEN, SENİ TEK BAŞINA HADIMKÖY'E GÖTÜRÜP...."
D. E.'nin ağabeyi ise olayı şöyle anlattı: "Otobüs tıklım tıklımdı. Şoför 'Niye ilerlemiyorsun?' demiş. O da biraz ilerlemeye çalışmış sonra şoför 'Sen niye biraz ilerlemiyorsun hala' deyince bir tartışma çıkmış. Şoför 'İn arabamdan' demiş. Kadın 'Niye beni indiriyorsun' demiş, diğer yolcular da araya girmiş. Şoför hepsine kızmış ' Ben gitmiyorum' deyip bırakmış. Küfürler etmiş. Bir süre sonra tutup indirmeye kalkışmış. Bir kısmını indirmiş. Bir kısmı ise 'Senden şikayetçi olacağız demiş, polisi aramış. Bazıları işleri olunca gitmiş 3 kişi kalmış. 3 kişi şikayetçi oldu. Erkek yolcuya tokat atmış, Kız kardeşime de 'Sen inmezsen, seni tek başına Hadımköy'e götürüp bilmem ne yaparım' demiş. Üzerine yürümüş küfürler etmiş"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MHP İl Başkanı elektrik akımına kapıldı
10 Aralık 2019 15:31
|Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasının duruşma tarihi belli oldu
10 Aralık 2019 14:43
|Trafik kazalarında ölenlerin sayısı yüzde 27 azaldı
10 Aralık 2019 14:04
|Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları çekildi
10 Aralık 2019 13:38
|Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti
10 Aralık 2019 13:34
|Ceren Özdemir ardından paylaşım yapanlara suç duyurusu
10 Aralık 2019 13:27
|Çorlu'daki tren kazası davası sürüyor
10 Aralık 2019 12:36
|Başına darbe alan kadın öldü, astsubay eşi tutuklandı
10 Aralık 2019 12:30
|Liselilerin öldüresiye dayağına 4,5 yıla kadar hapis istemi
10 Aralık 2019 11:50
|Hacire anneden sonra Hatice anne de muradına erdi
10 Aralık 2019 11:20