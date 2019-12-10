KYK borçları silinecek mi? Erdoğan yanıtladı		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Hakim savcı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı		 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu		 
FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu		 
Canlı yayın yapan muhabire vatandaşlar saldırdı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
 10 Aralık 2019 13:21
Yazdır
Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün il yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık Türkan G. ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski astsubay 5 sanığa FETÖ'den beraat
10 Aralık 2019 15:05		 FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu
10 Aralık 2019 14:47
Eski futbolculara FETÖ'den hapis istendi
10 Aralık 2019 14:25		 FETÖ sanığı eski komiser yardımcısının ifadesini arkadaşı yalanladı
10 Aralık 2019 14:19
Tunceli'de PKK'ya bilgi sızdırdığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı
10 Aralık 2019 14:17		 Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
10 Aralık 2019 13:49
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
10 Aralık 2019 13:09		 Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası
10 Aralık 2019 12:27
İzmir'de FETÖ'den aranan 55 kişi asayişe yakalandı
10 Aralık 2019 12:06		 İstinaf, darbeci 66 sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi
10 Aralık 2019 11:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:41 - KYK borçları silinecek mi? Erdoğan yanıtladı15:36 - Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı 5 milyar dolara yaklaştı15:31 - MHP İl Başkanı elektrik akımına kapıldı15:31 - Hakim savcı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı15:27 - 'Bütçe şehitler için toplanan yardım paralarının üzerine kurulmuş'15:24 - Yediemin otoparkı marinaya döndü15:20 - Hazine 5,7 milyar lira borçlandı15:18 - Akdenize bu gece yarısından itibaren fırtına uyarısı15:13 - 'Erzurum'a uçak saatlerinin değiştirilmesine çaba sarfediyoruz'15:05 - Eski astsubay 5 sanığa FETÖ'den beraat
15:02 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu14:54 - Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı14:47 - FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu14:45 - 'RTÜK'e 2019'da 91 bin 203 bildirim yapıldı'14:43 - Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasının duruşma tarihi belli oldu14:40 - 'Berber öğretmen' öğrencileri için hafta sonu da mesai yapıyor14:33 - Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti14:25 - Eski futbolculara FETÖ'den hapis istendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..
Asgari ücret zammında talep farkı üç kat
CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
Şeyma Subaşı: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi
Yerli otomobili ilk Cumhurbaşkanı tanıtacak
Tavuk dönere karşıyım diyen Canan Karatay'a yanıt
Başına darbe alan kadın öldü, astsubay eşi tutuklandı
Konya'da kerpiç bina çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 2
bir yanlışlık olmalı 3
kuantum bilgisayarlar 1
peder handke 1
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 2
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 1
letgo 2
ferdi kadıoğlu 1
geveze insan 3
Rusya'nin 4 yil boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi 2
SON İLANLAR
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kaharamanmaraş Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel 2 İşçi Alacak
Şırnak Beytüşşebap Belediyesi 12 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla 1 İşçi Alacak
Erzurum Köprüköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam