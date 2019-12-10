Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
|10 Aralık 2019 13:21
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün il yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık Türkan G. ile avukatı katıldı.
Suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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