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'Cesetsiz cinayet davası' ikinci kez Yargıtay'dan döndü

İzmir'de 2010 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan avukat Mümtaz Baytekin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eski sevgilisi Ceyda Y.'nin müebbet, eşi Erdoğan Y.'nin ise 18 yıl hapis cezası aldığı, Yargıtay tarafından bozulan ve yapılan yeni yargılama sonucu yine aynı ceza verilen karar Yargıtay tarafından ikinci kez bozuldu
 10 Aralık 2019 13:47
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'Cesetsiz cinayet davası' ikinci kez Yargıtay'dan döndü

İzmir'de 2010 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan avukat Mümtaz Baytekin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eski sevgilisi Ceyda Y.'nin müebbet, eşi Erdoğan Y.'nin ise 18 yıl hapis cezası aldığı, Yargıtay tarafından bozulan ve yapılan yeni yargılama sonucu yine aynı ceza verilen karar Yargıtay tarafından ikinci kez bozuldu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan avukat Mümtaz Baytekin, 6 Kasım 2010'da 35 TMV 76 plakalı otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Baytekin'e ulaşamayan ailesinin ihbarı üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. Baytekin'in cep telefonunun son olarak Uşak'tan sinyal verdiğini belirleyen polis ekipleri, daha önce Baytekin'in yanında sekreter olarak çalışan, evlendikten sonra da Uşak'a yerleşen Ceyda Y. (24), eşi Erdoğan Y. (43) ile Erdoğan Y.'nin annesi A.Y., babası M.Y. ve ağabeyinin sevgilisi Dilek A.'yı cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Soruşturma aşamasında, Mümtaz Baytekin'in eski sekreteri Ceyda Y. ile eşi Erdoğan Y. ve Dilek A. tutuklandı. Dilek A. daha sonra tahliye edilirken Erdoğan Y.'nin ağabeyi firari sanık Erbay Y.'nin yakalanamadığı olayda Erdoğan Y.'nin annesi A.Y. ve babası M.Y. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Tüm aramalara rağmen Mümtaz Baytekin'in izine bugüne kadar rastlanmazken, otomobili İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanın otoparkında terk edilmiş halde bulundu. Otomobilin içerisinde kayıp avukat Mümtaz Baytekin'in güneş gözlüğünün üzerinde, sanık Erbay Y.'nin parmak izine rastlanırken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame ile 2'si tutuklu, 1'i firari 4 sanık hakkında, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2013 yılında yapılan son duruşmasında, mahkeme heyeti; tutulu sanıklar Ceyda Y.'yi müebbet, eşi Erdoğan Y.'yi duruşmalardaki iyi hali ve suçu "haksız tahrik" altında işlediğini göz önünde bulundurarak 18 yıl, tutuksuz sanık Dilek A.'yı da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, ayrıca bugüne kadar kırmızı bültenle aranan ve yakalanamayan sanık Erbay Y.'nin dosyasını da ayırdı. Ceza alan sanıkların avukatı Aslı Deniz Ceyhan Tokat, kararın temyizi için başvurdu. Temyiz talebini değerlendiren Yargıtay Ceza Dairesi, kamuoyunda "cesetsiz cinayet davası" olarak bilinen davada mahkumiyet kararını; polisin, avukatın cesedini bulup bulmadığının sorulması için usulden bozdu.

"Hüküm, hem usul hem de kanuna aykırı"

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, 2016 yılında tekrar görülmeye başlanan dava sonrası mahkeme heyeti, sanıklara yine aynı cezaları verdi. Sanık Ceyda Y.'nin avukatı Aslı Deniz Ceyhan Tokat, ikici yargılama sırasında reddi hakim talebinde bulunduğunu, mahkeme heyeti ve bir üst mahkeme tarafından talebin reddedildiğini, bu aşamadan sonra mahkeme heyetinin savunma esaslarını ve taleplerini dikkate almadığını, heyetin tarafsızlığını yitirdiğini, Hakimler ve Savcılar Kuruluna mahkeme heyetini şikayet ettiğini, bu nedenle mahkeme heyeti ile arasında husumet oluştuğunu belirterek temyize başvurdu. Sanık Ceyda Y.'nin avukatı Aslı Deniz Ceyhan Tokat'ın bu itirazını kabul eden Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yerel mahkemenin yargılama bittikten sonra dahi hakimin tarafsızlık sorunu gündeme tutacak şekilde nihai hüküm kurulmasında isabet bulunmadığını belirterek, hükmün hem usul hem de kanuna aykırı olduğu gerekçesi ile ikinci defa verilen kararı bozdu.

Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından dava, üçüncü defa İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanacak.
İhlas Haber Ajansı
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