Yörsan iflasını istedi
Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticisi Yörsan Gıda'nın iflası için mahkemeye dilekçe verilmesi işçileri isyan ettirdi
|10 Aralık 2019 13:59
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde üretimde bulunan Yörsan fabrikası 1 yıl kadar önce konkardato ilan etmişti. Aradan geçen zaman zarfında fabrika üretime devam ederken firma tarafından iflasın istenmesine yönelik mahkemeye dilekçe verilmesi ortalığı karıştırdı.
Özlük haklarını alamayacaklarını iddia eden işçiler fabrika önünde toplandı.
Bir işçi yaptığı konuşma ile durumu özetlerken şu ifadeleri kullandı: "2019 Aralık 10 bugün. Yörsan'dayız. Satım olacak ve iflas aşamasında. Herkes mağdur. Yaklaşık 300 kişiyiz. Satış olmasını engelliyorlar. Bazı bankalar ile anlaşma olmuyor, anlaşılması gerekiyormuş. Şu an polis ekipleri de geldi. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz"
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