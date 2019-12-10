KYK borçları silinecek mi? Erdoğan yanıtladı		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Hakim savcı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı		 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu		 
FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu		 
Canlı yayın yapan muhabire vatandaşlar saldırdı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trafik kazalarında ölenlerin sayısı yüzde 27 azaldı

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında uygulanan yeni denetim stratejileriyle önemli başarı elde edildi. Trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılın 11 aylık dönemine oranla 870 azaldı
 10 Aralık 2019 14:04
Yazdır
Trafik kazalarında ölenlerin sayısı yüzde 27 azaldı

Trafikte alınan tedbirler, yapılan denetimler ile yürütülen eğitim ve kampanya faaliyetleri sayesinde bu yılın 11 ayında meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 870 azaldı.

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik 2017'de hayata geçirilen "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" ile trafik alanında adeta seferberlik ilan edilerek birçok rutin uygulama değiştirildi ve farklı trafik denetim stratejileri uygulanmaya başlandı.

Trafik sorunu, illerde düzenlenen güvenlik toplantılarında gündemin ilk sıralarında yer alırken paydaş kurumların destekleriyle hızlı ve pratik çözümler üretilmeye başlandı.

Trafik güvenliği için alınan ilave yeni önlemler ve değişen strateji sayesinde ölümlü trafik kazası ve ölen kişi sayısı azaldı.

Geçen yıl 1 Ocak-1 Aralık döneminde, 2 bin 568 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 641'i yaya olmak üzere 3 bin 216 kişi yaşamını yitirdi. Bu yılın 11 ayında ise 1952 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 348'i yaya olmak üzere 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti.

Son 2 yılın 11 aylık dönemleri kıyaslandığında kaza yerinde ölenlerin sayısı 870 azaldı. Ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 24, olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 27,1, ölen yaya sayısı ise yüzde 24,5 düştü.

Trafik kazaları sonucu olay yerinde ve kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden kişi sayısı, 2017'de 7 bin 427 kişiyken, geçen yıl 6 bin 675 oldu.

- Denetimlere ağırlık verildi

"Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında bu yıl drift yapmak, makas atma, kırmızı ışık ve hız ihlali, yetkisiz taşıma gibi konulara ilişkin cezai yaptırımlar artırılırken yaya öncelikli trafik anlayışı düzenlemesi de hayata geçirildi.

Ayrıca sürücülere, "trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşaklar ile yaya veya okul geçitlerinde yayalara geçiş hakkı verme yükümlülüğü" getirildi.

Bu doğrultuda 2019 yılı "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilerek, sürücülerin dikkatlerinin çekilmesi için yaya geçitlerine "önce yaya" görselleri çizildi.

Yaya ve okul geçitlerinde yaya önceliği konusunda farkındalık ve kural bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen özel denetimlerde 92 bin 921 ihlal tespit edildi.

Trafik kazalarına neden olan kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı, alkol, motosiklet ve emniyet kemeri kullanımı başlıklarında 39 milyon 975 bin 319 araç ve sürücüsü denetlendi. Bu denetim sayısında geçen yıla göre yüzde 24,1 artış sağlandı.

- Trafikte uyuşturucu testi yapılan il sayısı arttı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan sürücülerin tespitine yönelik trafik görevlilerince uyuşturucu denetimleri yapılmaya başlandı. Sürücülerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için test yapılan il sayısı, bu yıl 16'ya çıkarıldı.

Okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 33,9 artış sağlanarak 501 bin 849 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Tarım ve turizm faaliyetleriyle birlikte trafik yoğunluğunun da arttığı yaz aylarında yaz genelgesi, kış mevsiminde alınacak tedbirlere ilişin de kış genelgesi uygulamaya konuldu.

Bayram tatillerinde emniyet ve jandarmanın trafik dışındaki birimlerinden de takviye alınarak yoğun bir çalışma programı uygulandı.

Otobüslerde seyahat güvenliğini sağlamak üzere bayram tatilleri süresince devamlı, diğer zamanlarda ise yapılan planlamalar doğrultusunda sivil denetim personeli görevlendirildi.

Şehirlerarası yolcu otobüslerinin, en fazla ölümlü kazaya karıştıkları 02.00-08.00 saatleri arasında daha etkin denetlenmesi, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı kazaların önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

- Ortalama hız tespiti sayesinde trafik kazaları yüzde 23,3 azaldı

Ülke genelinde Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında, HGS/OGS giriş ve çıkış gişeleri arası "hız koridoru" kabul edilerek "Ortalama Hız Tespit Sistemi" faaliyete geçirildi. Hızdan kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla başlatılan bu sistemin aktif olduğu otoyollarda bu yıl bir önceki yıla göre meydana gelen kazalarda yüzde 20,3, ölümlü kazalarda ise yüzde 12 azalma sağlandı.

Trafik ekiplerinin görünürlüğünü artırmak ve sürücülerde bir algı oluşturmak amacıyla ülke genelinde polis bölgesinde 380, jandarma bölgesinde 284 maket/model trafik ekip aracı yerleştirildi.

- Havadan denetimlerde 111 bin 608 kural ihlali tespit edildi

Şehirlerarası karayollarında sağ şeritte veya bankette bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, şehir içinde makas atma, kırmızı ışık, cep telefonu kullanma, emniyet kemeri kullanmama, yakın takip, duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesi amacıyla helikopterlerle havadan trafik denetimlerine başlandı. 2017'den bu yana helikopterlerle 1648 saat uçuş yapılarak 11 bin 345 ihlal, dronelarla da 17 bin 202 saat uçuşla 100 bin 263 ihlal tespit edildi.

Kazaların yoğun olarak meydana geldiği cuma, cumartesi ve pazartesi günleri başta olmak üzere tüm günlerin 18.00-20.00 saatleri arasında ekip ve personel sayısı iki kat artırıldı, ekiplerin daha fazla görünür olması sağlandı. Trafik personelinin görünürlüğün artırılması ve çalışma şartlarına uygun olması amacıyla trafik polis üniformaları yeniden tasarlandı.

Trafik birimlerindeki personel sayısının artırılması amacıyla 2018 ve 2019 yıllarında polis okullardan mezun olan 5 bin 800 emniyet personeli, doğrudan trafik birimlerine atandı.

Denetimlerdeki etkinliğin artırılmasına katkı sağlaması amacıyla trafik birimlerine son bir yılda 600 yeni motosiklet verildi. Böylece personel ve araç takviyesiyle şehirlerarası yollarda ortalama her 16 kilometreye bir ekip düştü.

Seyir halinde cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri takmama, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme/makas atma ve yaya güvenliği ihlalleriyle etkin mücadele edilmesi amacıyla tüm polis ve jandarma kolluk personeline ihlal tespit tutanağı düzenleme görevi verildi.

- Trafik güvenliğine yönelik kampanyalar hayata geçirildi

Karayollarında trafik kazalarının ve buna bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla birçok kampanya da hayata geçirildi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 7 Eylül 2018'de "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası başlatıldı.

Emniyet kemeri kullanımının teşviki ile aşırı hız ve araç içerisinde cep telefonu kullanımının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğitimler verilirken denetimler de artırıldı.

"Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Kampanyası" ile aileler üzerinde çocukların yaptırım etkisi kullanıldı.

Özellikle araç sürücülerinde aşırı hız, emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu kullanımı hususlarında algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak amacıyla emniyet ve jandarma görevlilerinin yanı sıra fahri trafik müfettişleri ve çocuklar trafik denetimlerine katıldı.

Kampanya kapsamında, trafik ekiplerince denetimler sırasında durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, şapka, tişört, görev kartları ve trafik karneleri dağıtılarak farkındalık oluşturulması hedeflendi.

- 1 milyon 429 bin 730 yol kullanıcısına yaya güvenliği eğitimi verildi

"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla 6 Şubat'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 1 milyon 429 bin 730 yol kullanıcısına yaya güvenliği eğitimleri verildi.

Ülke genelindeki 25 bin 947 yaya geçidi, 13 bin 736 okul geçidi olmak üzere toplam 39 bin 683 geçitten 10 bin 87'sine önce yaya resmi yerleştirildi.

Kara yolu trafiğinde vatandaşların ve yol kullanıcılarının daha bilinçli olmaları ve güvenilir bir trafik ortamında seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 2 Ekim 2019'dan itibaren ülke genelinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla trafikte yaya önceliği etkinlikleri düzenlendi.

- 16 bin 150 öğrenci mobil trafik tırlarında eğitim gördü

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı ve Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imzalanmasıyla "Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi" hayata geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilen iki tır modernize edilerek "Mobil Trafik Eğitim Tırı"na dönüştürüldü. Böylece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla çocukların teorik eğitimin yanı sıra seyyar parkurda eğitimcilerin nezaretinde akülü araçlarla uygulamalı eğitimler almaları sağlandı. Eğitimlerden bugüne kadar 27 ildeki 244 okulda okuyan 16 bin 150 öğrenci faydalandı.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, 3-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik trafik eğiticileri tarafından eğitimler verildi. Söz konusu eğitimlere bugüne kadar yaklaşık 6 milyon 500 bin öğrenci katıldı.

Yol kontrol noktalarında kurulan kapalı alanlarda sürücülere kısa süreli trafik eğitimleri verilmesi amacıyla "Yaşam için Kısa Bir Mola" sloganıyla "Yaşam Tüneli Trafik Eğitimleri" projesi başlatıldı. Bu yıl trafikte durdurulan sürücülerden 161 bin 295'i bu eğitimlerden yararlandı.

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli 238 bin 260 öğretmene trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

- En çok kaza yapan sürücülere özel eğitim

Ülke genelinde en çok kaza yapan araç sürücüleri ile özellikle ticari araç şoförlerine yönelik bu yıl güvenli sürüş kurallarına ilişkin eğitimler düzenlendi. Eğitimlere bugüne kadar 3 bin 57 şoför katıldı.

Okullarda öğrencilerin güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarını sağlamak amacıyla bu bölgelerde görevlendirilecek okul geçit görevlileri de eğitimlere alındı. Eğitimlerde yaklaşık 4 bin okul geçit görevlisi yer aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP İl Başkanı elektrik akımına kapıldı
10 Aralık 2019 15:31		 Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasının duruşma tarihi belli oldu
10 Aralık 2019 14:43
Otobüs şoföründen genç kıza: İnmezsen seni Hadımköy'e götürüp..
10 Aralık 2019 13:50		 Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları çekildi
10 Aralık 2019 13:38
Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti
10 Aralık 2019 13:34		 Ceren Özdemir ardından paylaşım yapanlara suç duyurusu
10 Aralık 2019 13:27
Çorlu'daki tren kazası davası sürüyor
10 Aralık 2019 12:36		 Başına darbe alan kadın öldü, astsubay eşi tutuklandı
10 Aralık 2019 12:30
Liselilerin öldüresiye dayağına 4,5 yıla kadar hapis istemi
10 Aralık 2019 11:50		 Hacire anneden sonra Hatice anne de muradına erdi
10 Aralık 2019 11:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:41 - KYK borçları silinecek mi? Erdoğan yanıtladı15:36 - Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı 5 milyar dolara yaklaştı15:31 - MHP İl Başkanı elektrik akımına kapıldı15:31 - Hakim savcı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı15:27 - 'Bütçe şehitler için toplanan yardım paralarının üzerine kurulmuş'15:24 - Yediemin otoparkı marinaya döndü15:20 - Hazine 5,7 milyar lira borçlandı15:18 - Akdenize bu gece yarısından itibaren fırtına uyarısı15:13 - 'Erzurum'a uçak saatlerinin değiştirilmesine çaba sarfediyoruz'15:05 - Eski astsubay 5 sanığa FETÖ'den beraat
15:02 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu14:54 - Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı14:47 - FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu14:45 - 'RTÜK'e 2019'da 91 bin 203 bildirim yapıldı'14:43 - Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasının duruşma tarihi belli oldu14:40 - 'Berber öğretmen' öğrencileri için hafta sonu da mesai yapıyor14:33 - Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti14:25 - Eski futbolculara FETÖ'den hapis istendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..
Asgari ücret zammında talep farkı üç kat
CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
Şeyma Subaşı: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi
Yerli otomobili ilk Cumhurbaşkanı tanıtacak
Tavuk dönere karşıyım diyen Canan Karatay'a yanıt
Başına darbe alan kadın öldü, astsubay eşi tutuklandı
Konya'da kerpiç bina çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Rusya'nin 4 yil boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi 2
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 2
Halı ile evlenen kadın 4
bir yanlışlık olmalı 3
the irishman 1
120 bin dolarlık çalışma 2
ferdi kadıoğlu 1
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 2
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 1
ön izleme 2
SON İLANLAR
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kaharamanmaraş Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel 2 İşçi Alacak
Şırnak Beytüşşebap Belediyesi 12 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla 1 İşçi Alacak
Erzurum Köprüköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam