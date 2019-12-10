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Türk girişimcinin ürettiği gözlük, felçlilerin umudu oldu

Antalya'da, 4 yıl önce break dans yaparken, düşmesi sonucu boynundan aşağısı felç olan Emre Kara (31), telefonun dokunmatik kalemini ağzıyla kullanarak, çektiği videolarla fenomen oldu. Çin'de yaşayan Türk girişimci Mehmet Türker (29), felçli hastaların sadece baş hareketleriyle akıllı telefon ve bilgisayar kullanabildiği özel gözlüğü Kara'ya hediye etti. Emre Kara, artık videolarını daha rahat çekiyor
 10 Aralık 2019 14:11
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Türk girişimcinin ürettiği gözlük, felçlilerin umudu oldu

Antalya'da Kara ailesinin en küçük çocuğu Emre, 2015 yılında break dans yaptığı sırada, boynunun üzerine düşünce felç oldu. Omuriliğindeki C4 ve C5 kemikleri kırılan Emre Kara, o günden sonra boynundan aşağısını hareket ettiremedi. Bir süre sonra ağabeyi Emrah Kara'dan telefonunu önüne koymasını, dokunmatik kalemi ise dudaklarının arasına yerleştirmesini isteyen Emre Kara, çeşitli videolar çekmeye başladı. Video paylaşım sitesi YouTube'da kendi sayfasına videolarını yükleyen Kara, kısa sürede fenomen oldu.

DHA muhabiriyle geçen ay röportaj yapan Emre Kara, beyin takip cihazı almak istediğini duyurdu. Haberin ardından Çin'de yaşayan Türk girişimci Mehmet Türker, ürettiği gözlüğü Emre Kara'ya hediye etti. Ellerini kullanamayan kişiler için üretilen gözlük sayesinde Kara, artık videolarını daha rahat çekebiliyor.

'HEDEFLERİMDEN BİRİNE DAHA ULAŞMIŞ OLDUM'

Emre Kara, daha önce dokunmatik telefonun kalemini ağzıyla tutarak, kullandığını ve zorlandığını hatırlattı. Gözlük sayesinde her şeyi çok daha rahat yaptığını belirten Kara, "Canlı yayınlar açabiliyorum. Hedeflerimden birine daha ulaşmış oldum. Hedeflerim çok, kendinize yeni hedefler belirleyin. Asla pes etmeyin, vazgeçmeyin. Mehmet Türker kardeşimin projesi TÜBİTAK'tan geçmeyince pes etmemiş, peşinden koşmaya devam etmiş. Uluslararası platformdaki yarışmalara katılmış ve birinci olmuş. Şu an başarılarına başarı katıyor. Bu gözlüğü bizim gibi engelli bireyler için üretmeye devam ediyor. Gözlüğe çeşitli fonksiyonlar ekleyerek geliştirmiş. 2020 yılında da yeni modellerini yapacakmış. Başarılarının devam etmesini diliyorum. Bana bu özel gözlüğü hediye ettiği için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

TÜBİTAK'TAN GEÇMEYEN PROJEYLE YURT DIŞINA AÇILDI

Mehmet Türker, geçirdiği kaza sonucu felç kalan yakın arkadaşının bilgisayar kullanabilmesi için baş hareketleriyle kullanılabilen 'glassouse' projesini geliştirdiğini anlattı. Engellilerin bilgisayar ve diğer akıllı cihazları kullanabilmesi için araştırmalar yaptığını belirten Türker, piyasadaki ürünlerin çok pahalı olduğunu ve isteğini karşılamaması sonucu kendi cihazını tasarladığını kaydetti. Cihazı üretebilmek için TÜBİTAK'a başvurduğunu belirten Türker, projenin kabul edilmediğini söyledi. Bunun üzerine İngiltere'de düzenlenen Buluşlar Zirvesi'ne katıldığını anlatan Mehmet Türker, 'glassouse' projesinin, yüzlerce proje arasından birinci seçildiğini kaydetti. Çinli teknoloji firmalarından teklif aldığını belirten Türker, projesinin Türk patent ve Çin menşeli üretimine başlandığını aktardı. Türker, felçli hastaların sadece baş hareketleriyle akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı uygulamaları, gözlüğün ağza alınan silikon parçasına tıklayarak kullanabildiğini anlattı.

İCAT ETTİĞİ ÜRÜNLERİ ENGELLİ BİREYLERE GÖNDERİYOR

Çin'in teknoloji üssü olarak öne çıkan Shenzhen kentine yerleştiğini söyleyen Mehmet Türker, 3 hafta önce Türkiye'ye konuşmacı olarak davet edildiği programda bir arkadaşının haberi göstermesiyle Emre Kara'ya ulaştığını ve ürettiği gözlüğü kendisine gönderdiğini belirtti. Türker, "Emre, haberin sonunda böyle bir cihaz almak istediğini belirtmiş. İnşallah o cihazla da güzel işler yapar. Ürünü, ellerini kullanamayan insanlar için tasarladık. Bu gözlükle bilgisayar, cep telefonu, tablet, TV kullanabiliyorsunuz. Bugün 'glassouse' ile DJ'lik yapan, drone uçuran, resim veya tasarım yapanlar dahi var. Bizim dünya çapında on binlerce kullanıcımız bulunuyor. Bu tarzdaki ürünlerin parasını Avrupa ve ABD'de devlet ödüyor. Bu ürünlerin pazarı küçük olduğu için 20 bin dolar gibi yüksek fiyatlara satılıyor. ABD ve Avrupa'daki insanlar bunu para kazanmak için değil, daha ucuza yapmak istediğimi duyunca anlam veremiyor. Ben de olabildiğince kendi bütçemden engelli bireylere hediye ediyorum. Engelli bireylerin engel durumlarına göre ürünleri geliştirdim. Gelecek sene yeni ürünleri piyasaya sunacağız. Türkiye'ye ısrarla satış yapmayıp ihtiyaç sahiplerine hediye etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

DHA
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