FETÖ sanığı eski komiser yardımcısının ifadesini arkadaşı yalanladı
|10 Aralık 2019 14:19
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütten 2011'deki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını alarak başarılı olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı tutuklu sanık E.K. ile avukatı hazır bulundu.
Sanık E.K, esasa ilişkin savunmasında, 2011'deki Polis Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda iptal edilen 11 sorudan 9'unu doğru bildiği yönündeki bilirkişi raporu nedeniyle yargılandığını belirterek, 82 puan aldığı sınavın sorularını önceden almadığını öne sürdü.
Duruşmada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı S.Ç. ise sanık E.K'yi tanıdığını söyledi.
Örgütün 2011'deki Polis Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını kendilerine verdiğini kaydeden S.Ç, şunları anlattı:
"Bizden 'Kenan' kod isimli örgütün mahrem imam sorumluydu. Bizleri istihbarat, KOM ve diğer gruplara ayırarak 4-5 evde topladı. 2011 yılı komiser yardımcılığı sınavı soruları verildi. Sınavı kazananların yüzde 99'u bu yapıdan insanlardı. Bu kişi, 300 soruyu projeksiyon cihazına yansıtılarak bize gösterdi. Sınavı ben de kazandım. 'Kenan' kod isimli sivil imam, Erzurum'da sınavı kazanan 41 polis memurunu terminal yakınlarında bulunan bir evde topladı. Aynı evlerde kalmamızı istedi. Sanık E.K'yi burada gördüm. Kendisiyle Diyarbakır'daki komiser yardımcılığı kursunda 15 gün sınıf arkadaşlığı yaptım. Evli olanlardan nikahları üzerine yemin etmeleri istenerek, sınav sorularının kendilerine verildiği konusunu hiçbir yerde konuşmamaları sağlandı. Ben de bu nedenle kimseyle konuşmadım."
Mahkeme heyeti, sanık E.K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Şubat'a erteledi.
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