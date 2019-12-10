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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasının duruşma tarihi belli oldu

İddianameyi kabul eden İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 2 Ocak 2020'de yapılmasını kararlaştırdı
 10 Aralık 2019 14:43
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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasının duruşma tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak Karaoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve ''basit yaralama'' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceden tanımadığı başörtülü Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Karaoğlu hakkında yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

İddianameyi kabul eden mahkeme, Berrak Karaoğlu'nun yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 2 Ocak 2020'de yapılmasını kararlaştırdı.

Hazırlanan iddianamede, 12 Kasım'da Beşiktaş Polis Merkezi'ni arayan müşteki Şüheda Nur Eriş'in, tanımadığı bir kadının kendisine saldırarak darbettiğini beyan etmesi üzerine soruşturma açıldığı belirtilerek, olaya ilişkin güvelik kamerası kayıtlarından akşam saat 21.27'de sanığın yolda karşılaştığı müştekiye tokat attığının belirlendiği aktarılıyordu.

Olay nedeniyle müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek şekilde yaralandığı ve sanığın müştekiye karşı, dini inancı gereği giyim tarzından dolayı eylemi gerçekleştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve ''basit yaralama'' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

Anadolu Ajansı
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