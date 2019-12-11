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Güvenlik soruşturmaları hakkında yeni yasa teklifi çalışmaları başladı!

İçişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması çalışmaları ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarına başlandı!
 11 Aralık 2019 14:02
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Güvenlik soruşturmaları hakkında yeni yasa teklifi çalışmaları başladı!

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendine eklenen 8 numaralı alt bentte yer alan ve memuriyete girişte "GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILMASINI" öngören kanun hükmünü iptal etmişti.

Daha önceki yazılarımızda da sıklıkla ifade ettiğimiz üzere, Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirken ileri tarihli yürürlük süresi öngörmemiştir. Diğer taraftan, halihazırda kamu kurumlarınca "Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması" işlemleri 14 Şubat 2000 tarihli ve 2000/84 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği"nin temel ilke ve kurallarına istinaden yapılmaktadır.

Bu Yönetmeliğin yasal dayanağı olan 26 Ekim 1994 tarihli ve 4045 sayılı "Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" ise halen yürürlüktedir.

Dolayısıyla, kanunun 1 inci maddesinde yer aldığı üzere, "gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında" yasal olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılmasında engel bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Son olarak, farklı il Emniyet Müdürlüklerinden kamu kurumlarına "sözlü" olarak yapılan bildirimlerde; İçişleri Bakanlığı tarafından ortadaki hukuki boşluğu gidermek amacıyla güvenlik soruşturmaları ile ilgili Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı dikkate alınarak kanun çalışmalarına süratle başlandığı ve çok hızlı bir şekilde kapsamlı bir yasa teklifinin TBMM'ye sunulacağı ifade edilmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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