Hakim savcı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu		 
FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu		 
Eski futbolculara FETÖ'den hapis istendi		 
Canlı yayın yapan muhabire vatandaşlar saldırdı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski astsubay 5 sanığa FETÖ'den beraat

Terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ileri sürülen eski astsubay 5 sanığın beraatine karar verildi
 10 Aralık 2019 15:05
Yazdır
Eski astsubay 5 sanığa FETÖ'den beraat

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz eski astsubay 5 sanığın beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ö.C, Y.K, A.B, İ.B. ve Y.K. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıkların örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin tespit edilmesi dolayısıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Ö.C, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.

Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Ö.C, "Esasa ilişkin mütalaayı kabul etmiyorum. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması ile bir bağlantım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de delil yetersizliğinden sanıkların beraatine karar verdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu
10 Aralık 2019 14:47		 Eski futbolculara FETÖ'den hapis istendi
10 Aralık 2019 14:25
FETÖ sanığı eski komiser yardımcısının ifadesini arkadaşı yalanladı
10 Aralık 2019 14:19		 Tunceli'de PKK'ya bilgi sızdırdığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı
10 Aralık 2019 14:17
Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
10 Aralık 2019 13:49		 Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
10 Aralık 2019 13:21
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
10 Aralık 2019 13:09		 Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası
10 Aralık 2019 12:27
İzmir'de FETÖ'den aranan 55 kişi asayişe yakalandı
10 Aralık 2019 12:06		 İstinaf, darbeci 66 sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi
10 Aralık 2019 11:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:36 - Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı 5 milyar dolara yaklaştı15:31 - MHP İl Başkanı elektrik akımına kapıldı15:31 - Hakim savcı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı15:27 - 'Bütçe şehitler için toplanan yardım paralarının üzerine kurulmuş'15:24 - Yediemin otoparkı marinaya döndü15:20 - Hazine 5,7 milyar lira borçlandı15:18 - Akdenize bu gece yarısından itibaren fırtına uyarısı15:13 - 'Erzurum'a uçak saatlerinin değiştirilmesine çaba sarfediyoruz'15:05 - Eski astsubay 5 sanığa FETÖ'den beraat15:02 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu
14:54 - Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı14:47 - FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu14:45 - 'RTÜK'e 2019'da 91 bin 203 bildirim yapıldı'14:43 - Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasının duruşma tarihi belli oldu14:40 - 'Berber öğretmen' öğrencileri için hafta sonu da mesai yapıyor14:33 - Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti14:25 - Eski futbolculara FETÖ'den hapis istendi14:22 - Çukurca polisi evlere konuk oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..
Asgari ücret zammında talep farkı üç kat
CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
Şeyma Subaşı: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi
Yerli otomobili ilk Cumhurbaşkanı tanıtacak
Tavuk dönere karşıyım diyen Canan Karatay'a yanıt
Başına darbe alan kadın öldü, astsubay eşi tutuklandı
Konya'da kerpiç bina çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marriage story 4
ön izleme 2
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 2
the irishman 1
peder handke 1
ben hep doğruları söylerim 1
120 bin dolarlık çalışma 2
akıllı 1
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 2
ferdi kadıoğlu 1
SON İLANLAR
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kaharamanmaraş Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel 2 İşçi Alacak
Şırnak Beytüşşebap Belediyesi 12 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla 1 İşçi Alacak
Erzurum Köprüköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam