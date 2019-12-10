Eski astsubay 5 sanığa FETÖ'den beraat
|10 Aralık 2019 15:05
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz eski astsubay 5 sanığın beraatine karar verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ö.C, Y.K, A.B, İ.B. ve Y.K. ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıkların örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin tespit edilmesi dolayısıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık Ö.C, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.
Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Ö.C, "Esasa ilişkin mütalaayı kabul etmiyorum. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması ile bir bağlantım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.
Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti de delil yetersizliğinden sanıkların beraatine karar verdi.
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