Akdenize bu gece yarısından itibaren fırtına uyarısı
Akdeniz Bölgesinde bu gece yarısından itibaren fırtınanın etkili olacağı bildirildi
|10 Aralık 2019 15:18
|Yazdır
Akdeniz Bölgesinde bu gece yarısından itibaren fırtınanın etkili olacağı bildirildi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi.
Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.
Fırtınanın Batı Akdeniz'de perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de ise cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yediemin otoparkı marinaya döndü
10 Aralık 2019 15:24
|'Erzurum'a uçak saatlerinin değiştirilmesine çaba sarfediyoruz'
10 Aralık 2019 15:13
|Yörsan iflasını istedi
10 Aralık 2019 13:59
|Horma Kanyonu Kastamonu turizmini parlatacak
09 Aralık 2019 23:03
|İstanbul'da 33 eski köy suyu zamlı ödeyecek
09 Aralık 2019 21:08
|Doğa severlerin yeni gözdesi 'Eğirdir Gölü'
09 Aralık 2019 20:58
|Zonguldak belediye başkanı karton toplamayı yasakladı
09 Aralık 2019 19:28
|Balıkçıların yeni kabusu: İnsan yüzlü sapan balığı
09 Aralık 2019 16:29
|Oto lastikçiler nefes almıyor, iğne atsan yere düşmez
09 Aralık 2019 16:22
|Belediye Başkanından 'cami paylaşımları' hakkında suç duyurusu
09 Aralık 2019 16:06