Hakim savcı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu		 
FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu		 
Eski futbolculara FETÖ'den hapis istendi		 
Canlı yayın yapan muhabire vatandaşlar saldırdı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hazine 5,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 ihale ile 5 milyar 665,4 milyon lira borçlanmaya gitti
 10 Aralık 2019 15:20
Yazdır
Hazine 5,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 ihale ile 5 milyar 665,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 6 ay (182 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 11,02, bileşik faiz yüzde 11,32 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 936,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 256 milyon lira, net satış 1 milyar 190,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 131 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 900 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 1 milyar 513 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 48 milyon lira, net satış 1 milyar 50 milyon lira oldu.

İhalede, kamu kuruluşlarından gelen 200 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 1 milyar 211 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 725 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, 5 milyar 665,4 milyon lira borçlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
09 Aralık 2019 15:27		 Sebze meyve ucuzladı, giyim zamlandı
07 Aralık 2019 21:08
LPG otogaz fiyatlarına 9 kuruş zam yapıldı
04 Aralık 2019 21:34		 2020 Bütçesinde öne çıkanlar...Verimsiz harcamalara 'tırpan'
04 Aralık 2019 13:06
Akbank konut kredisinde faizi yüzde 0,99'a indirdi
04 Aralık 2019 11:04		 Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! İşte yeni kira artış oranı
03 Aralık 2019 23:48
Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor
03 Aralık 2019 19:27		 Ekonomistlerin, yıl sonu enflasyon beklentisi
03 Aralık 2019 13:38
Enflasyon verileri açıklandı... Memurların alacağı enflasyon zammı oranı arttı
03 Aralık 2019 10:11		 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Aralık 2019 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:36 - Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı 5 milyar dolara yaklaştı15:31 - MHP İl Başkanı elektrik akımına kapıldı15:31 - Hakim savcı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı15:27 - 'Bütçe şehitler için toplanan yardım paralarının üzerine kurulmuş'15:24 - Yediemin otoparkı marinaya döndü15:20 - Hazine 5,7 milyar lira borçlandı15:18 - Akdenize bu gece yarısından itibaren fırtına uyarısı15:13 - 'Erzurum'a uçak saatlerinin değiştirilmesine çaba sarfediyoruz'15:05 - Eski astsubay 5 sanığa FETÖ'den beraat15:02 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu
14:54 - Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı14:47 - FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu14:45 - 'RTÜK'e 2019'da 91 bin 203 bildirim yapıldı'14:43 - Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasının duruşma tarihi belli oldu14:40 - 'Berber öğretmen' öğrencileri için hafta sonu da mesai yapıyor14:33 - Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti14:25 - Eski futbolculara FETÖ'den hapis istendi14:22 - Çukurca polisi evlere konuk oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..
Asgari ücret zammında talep farkı üç kat
CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
Şeyma Subaşı: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi
Yerli otomobili ilk Cumhurbaşkanı tanıtacak
Tavuk dönere karşıyım diyen Canan Karatay'a yanıt
Başına darbe alan kadın öldü, astsubay eşi tutuklandı
Konya'da kerpiç bina çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
the irishman 1
kuantum bilgisayarlar 1
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 2
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 2
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 1
geveze insan 3
letgo 2
ön izleme 2
nerelisin 3
SON İLANLAR
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kaharamanmaraş Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel 2 İşçi Alacak
Şırnak Beytüşşebap Belediyesi 12 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla 1 İşçi Alacak
Erzurum Köprüköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam