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Hakim savcı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı

Adalet bakanlığı, 1300 adli ve idari yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı sınav sonuçlarını açıkladı
 10 Aralık 2019 15:31
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Hakim savcı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı

Adalet bakanlığı, 1300 adli ve idari yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı sınav sonuçlarını açıkladı.

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

29 Aralık 2019 Tarihinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yapılacak olan İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına Başvuruları Kabul Edilen Adaylara İlişkin İLAN

Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

29 Aralık 2019 Tarihinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yapılacak olan Avukat - Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına Başvuruları Kabul Edilen Adaylara İlişkin İLAN

Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net
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