FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
|10 Aralık 2019 15:51
|Yazdır
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, daha önce meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Kadir D. ve avukatı hazır bulundu.
Örgütün mahrem imamları tarafından kontörlü telefon hatlarından ardışık arandığı ve gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan Kadir D, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.
Örgütle yolunun hiçbir zaman kesişmediğini öne süren sanık, "Ne okullarında okudum ne de görev yaptığım sürede görüştüm. ByLock programını kullanmadım. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, Kadir D'ye, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 3 tutuklu
10 Aralık 2019 17:39
|Muhafız Alayı darbe girişimi davasında erler dinlendi
10 Aralık 2019 17:34
|Balıkesir merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
10 Aralık 2019 16:37
|Şarkıcı Yılmaz Çelik, terör soruşturmasında tutuklandı
10 Aralık 2019 16:21
|Muş'ta 5 terörist böyle etkisiz hale getirildi
10 Aralık 2019 16:00
|Eski astsubay 5 sanığa FETÖ'den beraat
10 Aralık 2019 15:05
|FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu
10 Aralık 2019 14:47
|Eski futbolculara FETÖ'den hapis istendi
10 Aralık 2019 14:25
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısının ifadesini arkadaşı yalanladı
10 Aralık 2019 14:19
|Tunceli'de PKK'ya bilgi sızdırdığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı
10 Aralık 2019 14:17