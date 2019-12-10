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Muş'ta 5 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Şenyayla bölgesinde biri gri listede aranan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı
 10 Aralık 2019 16:00
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Muş'ta 5 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Şenyayla bölgesinde biri gri listede aranan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı.


Müthiş operasyon kamerada!

Görüntülerde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-8 Aralık'ta terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesine yönelik sürdürülen operasyonun detayları yer aldı.

Teröristlerin bulunduğu Şenyayla bölgesine sevk edilen "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı özel birliklerin PKK'lı teröristlerle girdiği sıcak temasa ilişkin görüntüler "drone" tarafından kaydedildi.

Görüntüde, bölgedeki komandoların, "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren teröristlerle çıkan çatışma ve teröristlerce kullanılan sığınağın imha edildiği görülüyor.

Söz konusu operasyonda, gri kategoride yer alan 300 bin lira ödüllü sözde Şenyayla sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Erdal Tekay, sözde "Amed Eyaleti Dorşin Gücü" sorumlusu "Ciwan Tolhildan" kod adlı Musa Kalkan ile 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 7 odalı sığınak da kullanılamaz hale getirilmişti.

Bölgede Kıran-5 kapsamındaki operasyonlar devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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