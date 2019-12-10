Davutoğlu'nun partisinin ismi ve logosu belli oldu!
Bu hafta partisini ilan etmesi beklenen Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin isimi, logosu ve tüzüğü belli oldu. Davutoğlu'nun partisinin ismi Yaşam ve Adalet Partisi oldu.
|10 Aralık 2019 17:09
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Bu hafta partisini ilan etmesi beklenen Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin isimi, logosu ve tüzüğü belli oldu. Davutoğlu'nun partisinin ismi Yaşam ve Adalet Partisi oldu.
AK Parti'den ihracı istenince istifa kararı alan Ahmet Davutoğlu, uzun süredir yeni parti çalışmalarını sürdürüyordu.
Yaşam ve Adalet Partisi
Önümüzdeki hafta yeni partisinin resmi duyurusunu yapmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partinin adı ve logosu ortaya çıktı: Yaşam ve Adalet Partisi
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