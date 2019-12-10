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Ali İhsan Yavuz, Arabuluculuk Sınavı'nı geçemedi

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Arabuluculuk Sınavı'na giren Ali İhsan Yavuz, başarılı olamadı. Yavuz'un itiraz hakkı da bulunuyor
 10 Aralık 2019 17:19
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Ali İhsan Yavuz, Arabuluculuk Sınavı'nı geçemedi

Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği Arabuluculuk Sınavı, 24 Kasım'da yapıldı. Bu sınava arabulucu olmak isteyen 200 milletvekili de girdi.

Vekiller arasında İBB Başkanlığı seçimlerinde dikkat çeken, mesleği avukatlık olan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da yer alıyordu.

BAŞARAMADI

Yavuz, sınavdan geçer not alamadı. Ancak, sınava giren her adayın olduğu gibi Ali İhsan Yavuz'un da itiraz hakkı var.

Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların, ilgili banka hesabına 40 lira yatırdıktan sonra itiraz dilekçeleriyle birlikte gerekli belgeleri Adalet Bakanlığı Arabulucu Daire Başkanlığı'na yollamaları gereliyor.
Memurlar.Net
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