15 Temmuz bağışlarının miktarı açıklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için toplanan paralar nereye gitti?' sorusu, bütçe görüşmeleri sırasında Meclis Genel Kurulu'nda yeniden gündeme geldi.

Toplanan 309 milyon TL'nin akıbetine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yardım toplama döneminde intikal eden bağış miktarı, Ziraat Bankası'nda nemalandırılmak suretiyle toplam 338 milyon 971 bin 731 TL olarak 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla tek Hazine kurumlar hesabına aktarılmıştır" dedi.

Oktay ayrıca, tek Hazine hesabı uygulaması kapsamında Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı adına sermaye taahhüdü olarak Ziraat Bankası'nda açılan hesaba 10 milyon TL'nin vakıf kuruluş mal varlığı olarak bloke edildiğini de söyledi.

Oktay, toplanan bağışın nasıl değerlendirileceğine vakıf yönetiminin karar vereceğini belirterek şunları söyledi:

"(2016/18) sayılı başbakanlık genelgesi uyarınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın aileleri ile gazilerimize yardım edilmesi maksadıyla dayanışma kampanyası kapsamında bugüne kadar toplanan bağış tutarının 251 şehidimizin hak sahipleri ve 2 bin 731 gazimizin tamamı için nasıl değerlendirileceği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti kararıyla belirlenecektir.