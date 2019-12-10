Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|10 Aralık 2019 17:24
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8060
|5,8070
|5,8030
|5,8040
|Avro
|6,4320
|6,4330
|6,4330
|6,4340
|Sterlin
|7,6110
|7,6490
|7,6260
|7,6640
|İsviçre Frangı
|5,8490
|5,8790
|5,8690
|5,8980
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7750
|5,8350
|5,7750
|5,8350
|Avro
|6,3850
|6,4550
|6,3900
|6,4600
|Sterlin
|7,5500
|7,7000
|7,5560
|7,7060
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