DSİ'den eleman alımlarında şaibe iddialarına yanıt		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Davutoğlu'nun partisinin ismi ve logosu belli oldu!		 
Okul müdürü, uygunsuz yorumları nedeniyle açığa alındı		 
KYK borçları silinecek mi? Erdoğan yanıtladı		 
Canlı yayın yapan muhabire vatandaşlar saldırdı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSİ'den eleman alımlarında şaibe iddialarına yanıt

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan DSİ'ye eleman alımlarında şaibe olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 10 Aralık 2019 17:35
Yazdır
DSİ'den eleman alımlarında şaibe iddialarına yanıt

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan DSİ'ye eleman alımlarında şaibe olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kimi basın yayın organlarında yer alan kurumumuz DSİ'ye eleman alımlarında şaibe olduğu şeklindeki asılsız iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün işçi alımları kura çekimi, yazılı ve sözlü sınavları, uygulama aşamaları dahil bütün alım süreci noter huzurunda kamera görüntüleri eşliğinde yapılmaktadır. Dolayısıyla bir usulsüzlüğün yapılması asla söz konusu değildir.

Bunun aksini iddia eden mesnetsiz açıklamaların gerçeği yansıtmadığı gibi kurumumuzun adı kullanılarak kamuoyu önünde olumsuz bir algı oluşturma amacı taşıdığı aşikardır. Kurumumuz tarafından 08.12.2019 tarihinde saat 19.20'de iddia sahibi olan Sayın Abdurrahman Kurt'un sosyal medya hesabından bir cevap verilerek; 'DSİ'ye işçi alımından önce yapılan kura çekimi, yazılı ve sözlü sınavları ile uygulamadan oluşan bütün aşamalar kamera görüntüleri eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu iddianız kesinlikle asılsız ve kamuoyunu aldatmaya yöneliktir' açıklaması yapılmıştır. Sayın Abdurrahman Kurt da bu açıklamayı resmi Twitter hesabından 'Genel müdürlüğün açıklaması doğrudur' sözleriyle yine aynı gün (08.12.2019 ) saat 19.25'te atmış oldukları mesaj ile doğrulamıştır. Hal böyle iken DSİ üzerinde şaibe iddia eden tarafça da iddianın asılsız olduğu ilan edilmişken, toplumu yanlış yönlendirme ve kurumumuzun itibarını zedeleme maksadı taşıyan haberler yaparak kamuoyuna sunulması gazetecilik etiği ile bağdaşmamaktadır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ekonomik veriler ele alındı
10 Aralık 2019 17:22		 YÖK'ün sağlık alanındaki asgari program ölçütlerine aykırı bir ilan daha
10 Aralık 2019 15:45
Polisten dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin uyarı
10 Aralık 2019 12:13		 Arabuluculuk yazılı sınav sonuçları açıklandı
10 Aralık 2019 10:52
Ankara Büyükşehir, kapalı durak isteyen vatandaşa bu cevabı verdi
10 Aralık 2019 10:51		 Eğitim'de geçen hafta neler oldu?
10 Aralık 2019 10:22
1001 projeye verilecek destek sonuçları açıklandı
10 Aralık 2019 10:10		 Şeb-i Arus için ek YHT seferi konuldu
10 Aralık 2019 09:59
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi
10 Aralık 2019 01:11		 'Timsahlar'ın derin sularda nefes kesen eğitimi
09 Aralık 2019 22:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:44 - Altında gün sonu fiyatları17:39 - FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 3 tutuklu17:35 - DSİ'den eleman alımlarında şaibe iddialarına yanıt17:34 - Muhafız Alayı darbe girişimi davasında erler dinlendi17:24 - Dövizde gün sonu fiyatları17:22 - Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ekonomik veriler ele alındı17:19 - Ali İhsan Yavuz, Arabuluculuk Sınavı'nı geçemedi17:18 - 15 Temmuz bağışlarının miktarı açıklandı17:15 - Temsa üretime ara verdi17:09 - Davutoğlu'nun partisinin ismi ve logosu belli oldu!
17:08 - İBB, 2020 yılında 4 milyar 600 milyon TL borçlanacak17:03 - Okul müdürü, uygunsuz yorumları nedeniyle açığa alındı16:50 - Şehit bomba imha uzmanı Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı16:44 - THY, kasımda yüzde 82,3 doluluğa ulaştı16:37 - Balıkesir merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama16:33 - 2019 yılında en çok beğenilen twit Merih'ten16:23 - AB, 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avrosunu gönderdi16:21 - Şarkıcı Yılmaz Çelik, terör soruşturmasında tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları silinecek mi? Erdoğan yanıtladı
Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..
Asgari ücret zammında talep farkı üç kat
CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
Şeyma Subaşı: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi
Yerli otomobili ilk Cumhurbaşkanı tanıtacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu
Tavuk dönere karşıyım diyen Canan Karatay'a yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir yanlışlık olmalı 3
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
Rusya'nin 4 yil boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi 2
ben hep doğruları söylerim 3
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 1
akıllı 1
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
Bana nobel ödülü verilirse almam 3
kıdem tazminatı caiz değildir 1
marriage story 4
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı tercüman alacak
Finlandiya Hükümeti Burs duyurusu
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kaharamanmaraş Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel 2 İşçi Alacak
Şırnak Beytüşşebap Belediyesi 12 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam