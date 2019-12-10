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Altında gün sonu fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 446,00 liradan işlem gördü
 10 Aralık 2019 17:44
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Altında gün sonu fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 artışla 274,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1,825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 yükselişle 274,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,50 273,70 273,80 274,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.802,00 1.823,00 1.804,00 1.825,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 249,50 253,50 250,00 254,00
Lira(Tam) Ziynet 1.761,00 1.781,00 1.763,00 1.783,00
Yarım Ziynet 881,00 891,00 882,00 892,00
Çeyrek Ziynet 440,00 445,00 441,00 446,00
Anadolu Ajansı
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