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Altun: Cumhurbaşkanımız Orhan Pamuk'u kast etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nobel kalkmış Türkiye'den teröriste ödül vermiştir" sözlerine ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.
 10 Aralık 2019 18:09
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Altun: Cumhurbaşkanımız Orhan Pamuk'u kast etmedi

Fahrettin Altun Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan 'Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir' şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk'a yönelik değildir" dedi.

Altun, Erdoğan'ın bu sözlerle "Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel'e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastettiğini" ifade etti.
Memurlar.Net
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