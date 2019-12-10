Haberi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Altun: Cumhurbaşkanımız Orhan Pamuk'u kast etmedi		 
'Parayla kadro satılıyor' diyen eski vekilden geri adım		 
Davutoğlu'nun partisinin ismi ve logosu belli oldu!		 
Kuruluş Osman 4. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Pastırma denilince akla Kayseri gelir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Pastırma Kayseri'de yapılır, Kayseri'den götürülür ve Kayseri'den ihraç edilir. Pastırma Kayseri pastırması ve diğerleri diye sınıflandırılabilir. Biz kendi ürünümüze sahip çıkmayı önemsiyoruz
 10 Aralık 2019 18:42
Yazdır
'Pastırma denilince akla Kayseri gelir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pastırma satan esnafı ziyaret ederek, "Pastırma denilince akla gelen şehir Kayseri'dir." dedi.

Vali Şehmus Günaydın ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki pastırmacı esnafını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara pastırma ikram etti.

Başkan Büyükkılıç, pastırma denince akla Kayseri'nin geldiğini ve bu konuda hiçbir il ile karşılaştırılamayacağını söyledi.

Esnaf ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Büyükkılıç, pastırma denilince akla gelen tek şehrin Kayseri olduğunu belirtti.

Pastırmanın Kayseri ürünü olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Pastırma Kayseri'de yapılır, Kayseri'den götürülür ve Kayseri'den ihraç edilir. Pastırma Kayseri pastırması ve diğerleri diye sınıflandırılabilir. Biz kendi ürünümüze sahip çıkmayı önemsiyoruz. Pastırma yiyecekseniz Kayseri'den almanız gerekir diye iddialı bir şekilde konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konumunu kimsenin istismar etmeye ne bizim ne de bir başkasının hakkı yoktur. Cumhurbaşkanımız 20 yıldır bir başka şehrin pastırmasını yiyorsa 40 yıldır da Kayseri'nin pastırmasını yiyordur. Zaten o konumda olan büyüklerimiz hiçbir zaman şehirleri birbiriyle mukayese etmez ve yarıştırmaz. Biz şunu iddia ediyoruz, pastırma denilince akla gelen şehir Kayseri'dir."

Büyükkılıç ayrıca pastırmanın üretimi kadar tanıtımının da önemli olduğunu vurguladı.

Vali Şehmus Günaydın da pastırmanın Kayseri'nin tanıtımı için çok önemli olduğunu ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın her yerinde tanıtmak istediklerini ifade etti.

Kayseri'nin bütün değerlerinin önem taşıdığını aktaran Günaydın, Kayseri ekonomisine katkı sağlayacak her türlü ürünü değerlendireceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu gölün gizemi çözülemiyor
10 Aralık 2019 19:11		 Ankara'da kabul görmemişti, Çorum'da kapalı durak hizmeti
10 Aralık 2019 19:07
'Çocuklar üşümesin' diye kulübe yapılan köyün çamurlu yolları kumlanıyor
10 Aralık 2019 18:38		 Belediye Meclisinde huzur hakları Mehmetçiğe bağışlandı
10 Aralık 2019 18:33
İBB, 2020 yılında 4 milyar 600 milyon TL borçlanacak
10 Aralık 2019 17:08		 Yediemin otoparkı marinaya döndü
10 Aralık 2019 15:24
Akdenize bu gece yarısından itibaren fırtına uyarısı
10 Aralık 2019 15:18		 'Erzurum'a uçak saatlerinin değiştirilmesine çaba sarfediyoruz'
10 Aralık 2019 15:13
Yörsan iflasını istedi
10 Aralık 2019 13:59		 Horma Kanyonu Kastamonu turizmini parlatacak
09 Aralık 2019 23:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:33 - Vali Öksüz'ün okul ziyaretleri devam ediyor19:28 - Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti19:23 - İncirliova Belediye Başkanı: Alkışlayanlar da istifa etsin19:19 - Minik öğrenciden Erdoğan'a mektup: Üşüyorum19:15 - FETÖ'nün mahrem imamına 20 yıla kadar hapis istendi19:11 - Bu gölün gizemi çözülemiyor19:07 - Ankara'da kabul görmemişti, Çorum'da kapalı durak hizmeti19:03 - Ali Erbaş'tan Almanya'da FETÖ ve PKK uyarısı18:55 - Evin içerisine çamaşır asmanın zararı var mı?18:53 - Haberi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu
18:47 - Genç polis atış yaparken kazara annesini vurdu18:45 - Atık malzemelerden bisiklet yapan imam çocukları sevindiriyor18:42 - 'Pastırma denilince akla Kayseri gelir'18:38 - 'Çocuklar üşümesin' diye kulübe yapılan köyün çamurlu yolları kumlanıyor18:33 - Belediye Meclisinde huzur hakları Mehmetçiğe bağışlandı18:29 - FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 12 yıl hapis18:21 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:14 - Bolu'da ele geçirildi! Paha biçilemez değere sahip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları silinecek mi? Erdoğan yanıtladı
Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..
Asgari ücret zammında talep farkı üç kat
CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
Davutoğlu'nun partisinin ismi ve logosu belli oldu!
MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
Şeyma Subaşı: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi
Yerli otomobili ilk Cumhurbaşkanı tanıtacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
the irishman 2
geveze insan 3
Halı ile evlenen kadın 4
kuantum bilgisayarlar 1
nerelisin 3
ben hep doğruları söylerim 3
ön izleme 3
dış güçler 1
ferdi kadıoğlu 1
bir yanlışlık olmalı 3
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Sağlık Bakanlığı tercüman alacak
Finlandiya Hükümeti Burs duyurusu
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kaharamanmaraş Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel 2 İşçi Alacak
Şırnak Beytüşşebap Belediyesi 12 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam